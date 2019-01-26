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Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı yorumu

Giriş: 25.01.2019 - 23:58 | Güncelleme:  

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - BB Erzurumspor maçını değerlendirdi. Dilmen Beşiktaş'ın omurgasının sürkeli değişmesinin takımı olumsuz etkilediğini belirtirken Siyah-Beyazlı takımın Ryan Babel'i çok arayacağını söyledi.

  • 1 Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı yorumu
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    Rıdvan Dilmen, NTV'de Beşiktaş - BB Erzurumspor maçını yorumladı: 

  • 2 Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı yorumu
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    "Beşiktaş'ta sürekli kadro değişiyor. Birlikte oynama alışkanlığını kaybettiğiniz zaman uyumu problemi yaşatır." 

  • 3 Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı yorumu
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    "Beşiktaş istekli ama uyum problemi yaşıyor. Omurga sürekli değişiyor, oyun içerisindeki isteğiniz telaşa dönüyor."

  • 4 Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı yorumu
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    "Erzurumspor gibi takımları aşmak için gol bulmalısınız . Erzurumspor uzun süre 0-0'ı oynayabiliyor." 

  • 5 Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı yorumu
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    "Bence Burak ve Ljajic iyi bir ikili olacak. İlerleyen haftalarda bunu göreceğiz." 

  • 6 Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı yorumu
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    "Beşiktaş için kilidi açacak oyuncu olarak Oğuzhan'ı görüyorum. Ljajic gitmek istiyor, arkadan da Oğuzhan desteğiyle Beşiktaş golü bulabilir."

  • 7 Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı yorumu
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    "Quaresma, Porto'ya mı gidiyor, Tolgay ise Fenerbahçe'ye mi gidiyor, bunlar sürekli konuşuluyor. Beşiktaş'ta sıkıntılar var." 

  • 8 Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı yorumu
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    "Kulüplerimizde sıkıntılar var. Galatasaray forvet alamadı. Başakşehir bir forvet daha aldı Demba Ba. İş, haksız rekabete doğru gidiyor."

  • 9 Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı yorumu
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    "Beşiktaş hem taktik olarak, hem oyuncular olarak sürekli değişti maçta. Daha da değişebilirdi." 

  • 10 Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı yorumu
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    "Quaresma devreye girdi, atıldı oyundan. Anlamsız şekilde atladı topa."

  • 11 Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı yorumu
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    "23 yaşında olmasına rağmen Dorukhan; şanssız bir şekilde kendi kalesine gol atmış olmasına rağmen güven kaybetmiyor, demoralize olmuyor." 

  • 12 Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı yorumu
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    "Arayışına, isteğine devam ediyor. Gol attıktan sonra dahi, sevinç gösterisi yerine 2. golü hızla aramak için takımını ateşliyor."

  • 13 Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı yorumu
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    "34 yaşındaki 'tecrübeli' Quaresma, profesyonel olmayan hareketleriyle rakibe avantaj sağlıyor." 

  • 14 Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı yorumu
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    "Gereksiz kırmızı kart görüp Beşiktaş'ı belki de kazanabileceği bir maçtan, 2 puandan ediyor."

  • 15 Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı yorumu
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    "Beşiktaş 2 sene üst üste şampiyon olmuş, 3. sene de son haftalara kadar şampiyonluğu kovalamış, Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler başarmış bir takım."

  • 16 Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı yorumu
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    "Fark 6 puana inmiş ama hoca maç öncesi 'Kim gider, kim kalır bilmem' dersen, bu olmaz."

  • 17 Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı yorumu
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    "Babel'in gidişi Beşiktaş'a en az 7-8 puana mal olacak. Eğer şampiyonluk yarışında varsanız Babel'i satmayacaksınız. 1 veya 1.5 milyon Euro'ya kaybedilecek bir oyuncu değil Babel."

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