Beklediğimin üstünde bir Fenerbahçe gördüm. Beklediğimin altında bir Galatasaray gördüm. Luyindama'yı atmış olsaydı ikinci sarı karttan ucuz atmış olurdu. Galatasaray gibi her an, her şeyi yapabilecek bir takım. Maç sonu Galatasaray'ın da, Fenerbahçe'nin de kazandığını konuşabiliriz. Samatta, Fenerbahçe'ye çok iyi bir transfer. Aboubakar tarzı, çok hareketli. Savunma arkasına çok koşu atıyor. Galatasaray'a çok ters gelecektir.