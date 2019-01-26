Rıdvan Dilmen, NTV'de Göztepe - Galatasaray maçını yorumladı.
"Bu zemini ben, Halil, Serdar, Onyekuru falan sevmezler. Halil yetenekli bir oyuncu ama zemin aleyhine olduğu için Göztepe Yasin'i kullanabilir."
"Marcao'yu beğendim. Sakinliği, tecrübesi, hamleleri... Yeterli bir oyuncu gibi gözüküyor şu ana kadar."
"Gassama hakeme itiraz ederken, 'Sarı kartıma bakın' değil de, 'Feghouli'nin yaptığı harekete bakın' dedi."
"Feghouli basmamış, bassa zaten Gassama şu anda Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olurdu."
"Korner sayıları Göztepe lehine 13'e 3. 2 direk var, 1 de penaltı kaçtı."
"Bülent Yıldırım'ı acayip beğenen bir insan değilim ama bugün beğendim. Golü attırdı. Baktı, durdurmadı, sonrası gol oldu. Diğer tarafta penaltıyı da VAR ile verdi. Bence de penaltıydı."
"Göztepe 1 puana üzülecekken, eli boş kaldı. Galatasaray ise altın değerinde 3 puan aldı."
"Santrfor geldi, gelecek derken Sinan Gümüş golleri attı. Bu forvet gelmeyecek demek değil tabii ki. Rakibi Başakşehir'in ciddi bir kadrosu var."
"Mariano'yu da bugün çok beğendim, bence Galatasaray'ın en iyi oyuncusu oldu."
"Galatasaray'ın kadrosu, iyi kadro. Ligimizin en iyi kadrolarından bir tanesi."
"Başakşehir'i zorlayacak takım Beşiktaş'ın dışında bence Galatasaray. Malatya ve Trabzon'da zorlayamaz."
"En yakın Galatasaray gibi görünüyor. Bir kere coşkulu oynuyorlar. Daha arzulu başladılar ikinci yarıya."
"Fatih Terim kariyeri boyunca bir sürü maç oynamıştır. 10 tane önemli maç varsa bir tanesi budur."
"Şartlar, ortam ve rüya gibi 3 puan. Maçtan sonra takım halinde birlikte Galatasaray taraftarına gitmesi normaldir."
"Fatih Terim'in birinci stoperi Serdar Aziz'di. Dost olmayabilirsin ama sonuçta düşman olmayacaksın. Serdar Aziz nerede oynarsa oynasın. Bu oyuncular çok sıkıntı yaratmadıysa oynamasında fayda var.
"Fatih Terim Göztepe maçı sonunda '31 Ocak'a kadar taraftarımız sabretsin' şeklinde açıklama yaptı. Bu açıklamadan sora Galatasaray yönetiminin forvet transferi gerçekleştirmemek gibi bir şansı kalmadı."
"Muslera 8 yıl boyunca problemsiz bir şekilde Galatasaray'da. Kadıköy’de, Dolmabahçe’de , İzmir'de, Ankara'da, yani her sahada saygı görmek önemli bir iş. Türkiye açısından böyle karakterlerin bizim kulüplerimizde forma giymesi büyük avantaj."
'FENERBAHÇE İLK 7'DE BİTİRİR'
"Kırmızı kar" lafı ile ilgili aportta bekleyenler olduğunu biliyorum. Ben Fenerbahçe'nin bırakın düşmeyi, ligi ilk 7 içerisinde bitireceğini söylemeye devam ediyorum."
"Ali Koç'un performansı kötü, bunu kabul ediyorum. Ama şu süreçte ona karşı imza toplamak ya da böyle bir girişimi başlatmak Fenerbahçe'liliğe yakışmaz, tek kelime ile ihanet olur. (Çıkan haberler asparagas olabilir.) Bugün el ele verme, birlik olma zamanı."
"Bu takımda beğenilmeyen Giuliano ve Josef gitti diye mi böyle oldu? Aldığınız Moses en son 25 Ekim'de oynamış. Tolgay da öyle."
"Transfer, transfer.... Şu an bu oyuncu grubunu kazanmak lazım. O da Ali Koç, Volkan Ballı, Ersun Yanal'ın işi."
"Bu kadro geçen seneki kadrodan farklı değil. Bu oyuncular tüh atın pozisyonunda değil. Geçen yıl bu takım kaç puan almıştı şu ana kadar?"
"Geldi 30 dakika oynattı tamam. Öyle bir şey yok. Götüremez bu takım 3 kulvarda. Mental olarak götüremiyor."
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