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"Ali Koç'un performansı kötü, bunu kabul ediyorum. Ama şu süreçte ona karşı imza toplamak ya da böyle bir girişimi başlatmak Fenerbahçe'liliğe yakışmaz, tek kelime ile ihanet olur. (Çıkan haberler asparagas olabilir.) Bugün el ele verme, birlik olma zamanı."