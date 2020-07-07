Rıfat Ilgaz kimdir? Rıfat Ilgaz'ın eserleri neler? soruları ünlü edebiyatçıyı ölüm yıl dönümünde anmak isteyen vatandaşların gündeminde. Rıfat Ilgaz 7 Temmuz 1993'de 82 yaşındayken İstanbul'da hayatını kaybetti. Rıfat Ilgaz 82 yıllık ömrüne roman, hikaye başta olmak üzere çok sayıda eser sığdırdı. İşte Rıfat Ilgaz'ın hayatından detaylar...

RIFAT ILGAZ'IN HAYATI

8 Mayıs 1911'de Kastamonu Cide'de doğan Rıfat Ilgaz, daha sonra film de olan Hababam Sınıfı romanıyla tanındı. Türkiye'nin en çalkantılı siyasi dönemlerinde devam ettiği dergiciliği, aynı dönemdeki birçok yazar gibi, Rıfat Ilgaz'ın da adliye koridorlarında ve hapishanede zaman geçirmesine neden oldu. Oldukça üretken olan yazın hayatına şiirden mizah öykülerine, romandan çocuk kitaplarına birçok farklı alanda eser sığdırdı. Bir zamanlar toplatılan Karartma Geceleri eseri 2004'te 100 Temel Eser listesine girdi. Rıfat Ilgaz'ın 14 şiir, 11 roman, 3 anı, 21 öykü, 10 çocuk edebiyatı kitabının yanı sıra 7 de tiyatro oyunu bulunuyor. Ilgaz, bu eserleriyle 4 tane ödül aldı. Rıfat Ilgaz, 7 Temmuz 1993'te vefat etti.

RIFAT ILGAZ'IN ESERLERİ

Şiir kitapları

Yarenlik (1943): 1946'da ikinci basımı yapıldı.

Sınıf (1944): Kovuşturmaya uğradı. 6 ay hapis yattı.

Yaşadıkça (1947): Toplatıldı.

Devam (1953): Toplatıldı.

Üsküdarda Sabah Oldu (1954)

Soluk Soluğa (1962): Yeni şiir çok azdır, genellikle derleme.

Karakılçık (1969)

Uzak Değil (1971)

Güvercinim Uyur mu (1974)

Kulağımız Kirişte (1983)

Ocak Katırı Alagöz (1987)

Çocuk Bahçesi (1995): Çocuklar için şiirler

Bütün Şiirleri (1983): 9 cilt olarak

Bütün Şiirleri: 1927-1991 (2004)

Romanları

Hababam Sınıfı (1957): Önce dizi hikâye olarak Dolmuş dergisinde yayınlandı. Sonradan roman olarak toplandı. Film uyarlamalarına esin kaynağı oldu. Ayrıca tiyatroda da sahnelendi.

Pijamalılar (Bizim Koğuş) (1959): Önce Bizim Koğuş adıyla yayınlandı. Daha sonra 1973'te Pijamalılar olarak çıktı.

Karadenizin Kıyıcığında (1969)

Halime Kaptan (1972)

Meşrutiyet Kırathanesi(1974)

Karartma Geceleri (1974)

Sarı Yazma (1976)

Yıldız Karayel (1981)

Apartıman Çocukları (1984)

Hoca Nasrettin ve Çömezleri (1984)

Hababam Sınıfı İcraatın İçinde (1987)

Anı kitapları

Yokuş Yukarı (1982)

Kırk Yıl Önce Kırk Yıl Sonra (1986)

Dördüncü Bölük (1992): Damian Croft tarafından İngilizce'ye çevrildi, Milet Publishing tarafından yayınlandı.

Köşe Yazarlığı

Nerde Kalmıştık

Cart Curt

Öykü kitapları

Radarın Anahtarı (1957)

Don Kişot İstanbul'da (1957)

Kesmeli Bunları (1962)

Nerde O Eski Usturalar (1962)

Saksağanın Kuyruğu (1962)

Şevket Ustanın Kedisi (1965)

Garibin Horozu (1969)

Altın Ekicisi (1972)

Palavra (1972): Önceden Don Kişot İstanbul'da adıyla yayınlandı.

Tuh Sana (1972)

Çatal Matal Kaç Çatal (1972)

Bunadı Bu Adam (1972)

Keş (1972)

Al Atını (1972)

Hababam Sınıfı Uyanıyor (1972)

Hababam Sınıfı Baskında (1972)

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1972)

Rüşvetin Alamancası (1982)

Sosyal Kadınlar Partisi (1983)

Çalış Osman Çiftlik Senin (1983)

Şeker Kutusu (1990)

Çocuk edebiyatı

Bacaksız Kamyon Sürücüsü

Bacaksız Okulda

Bacaksız Paralı Atlet

Bacaksız Tatil Köyünde

Bacaksız Sigara Kaçakcısı

Öksüz Civciv

Küçükçekmece Okyanusu

Cankurtaran Yılmaz

Kumdan Betona

Çocuk Bahçesi(Şiir)

Alman Dilinde Kitap

Der Dreikäsehoch und die Riesenmelone. Edition Orient, Berlin 2006

Der Dreikäsehoch auf der Polizeiwache. Edition Orient, Berlin 2007

Der Dreikäsehoch in der Schule. Edition Orient, Berlin 2008

Tiyatro Oyunları

Hababam Sınıfı Ulvi Uraz Tiyatrosu tarafından sahnelendi1965

Hababam Sınıfı Uyanıyor: Filme çekildi.

Ana madde: Hababam Sınıfı Uyanıyor (film)

Hababam Sınıfı Baskında

Hababam Sınıfı Sınıfta kaldı: Filme çekildi.

Ana madde: Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (film)

Türk Çocukları Türk Çocukları: Çatalzeytin Festivalinde öğrenciler tarafından sahnelendi.

Çatal Matal Kaç Çatal (1972): Daha sonra Uzun Eşek Oyunu olarak yeniden yazıldı. Çatal Matal 1972'de Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu tarafından, Uzun Eşek ise Cide'de sahnelendi.

Abbas Yola Giden: 1993'te Kartal Rıfat Ilgaz Sahnesi Oyuncuları tarafından sahnelendi.

Ödülleri

1982 Yıldız Karayel ile Madaralı Roman Ödülü

1982 Yıldız Karayel ile Orhan Kemal Roman Armağanı

1987 Ocak Katırı Alagöz ile Ömer Faruk Toprak Şiir Ödülü

1993 Edebiyatçılar Derneği Onur Ödülü.