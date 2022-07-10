Rishi Sunak, İngiltere'nin tarihine geçebilir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Rishi Sunak, İngiltere'nin tarihine geçebilir - Dünyadan Haberler
ABONE OL

Rishi Sunak, İngiltere'nin ilk Hint kökenli başbakanı olabilir

İstifa dalgasını başlatan Eski Maliye Bakanı 42 yaşındaki Rishi Sunak, İngiltere tarihindeki ilk Hint asıllı Başbakan olabilir.

Rishi Sunak, İngiltere'nin tarihine geçebilir - Dünyadan Haberler
Rishi Sunak, İngiltere'nin tarihine geçebilir
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Boris Johnson'ın istifası sonrası İngiltere'de tarihi bir an yaşanabilir. Çünkü Hindistan asıllı 42 yaşındaki Rishi Sunak, İngiltere'nin yeni Başbakan adayları arasında en güçlü isimler arasında yer alıyor.

Sunak Salı günü Maliye Bakanı olarak istifa etmişti. Bunu, Boris Johnson'a karşı başka istifalar da peş peşe izledi. Boris Johnson'ın istifa etmeyi kabul etmesinin ardından Muhafazakar Parti'de pek çok kişi İngiltere Başbakanı olmak için adaylığını açıklıyor.

Bunlardan biri de Sunak. Eğer gerçekleşirse, Sunak İngiltere Başbakanı olan ilk Hint kökenli kişi olacak.

RISHI SUNAK KİMDİR?

İngiltere'nin Southhampton bölgesinde Hintli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Rishi Sunak, eczacı bir annenin ve pratisyen hekim bir babanın oğludur.

Oxford ve Stanford mezunu olan Sunak, Infosys'in kurucu ortağı ve Hindistan'ın en zenginlerinden Narayana Murthy'nin kızı Akshata Murty ile evlidir. 2009 yılında evlenen çiftin Anoushka ve Krishna adında iki kızı var.

SUNAK'IN İNGİLİZ SİYASETİNE ADIM ATMASI

Sunak; Yorkshire, Richmond'dan seçildikten sonra ilk olarak 2015 yılında Parlamento Üyesi (milletvekili) oldu. Muhafazakar Parti'nin saflarında hızla yükseldi ve 'Brexit' çağrılarını destekledi. Sunak, Johnson'ın 'AB'den ayrılma' kampanyası sırasında destekçileri arasındaydı.

Şubat 2020'de İngiltere'nin en önemli mevkilerinden Maliye Bakanlığı'na atandığında tarih yarattı.

Sunak, Birleşik Krallık'ta toplu işsizliği önlediği bildirilen bir iş programını da içeren ekonomi paketiyle COVID-19 salgını sırasında popüler oldu.

Ancak varlıklı bir Hint aileden gelen eşinin İngiltere'de vergi ödememesiyle ilgili tartışmalar ve salgın sırasında tecrit kurallarını ihlal ettiği için para cezasına çarptırılması itibarını zedeledi.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasına (Brexit) destek veren Sunak, ekonomi politikası ve Johnson'ın vergileri daha hızlı düşürme isteği konusundaki gerginliklere rağmen ona sadık kaldı. Ancak Johnson'la ilişkisi, Sunak'ın yakın müttefiki ve eski kabine arkadaşı eski sağlık bakanı Sajid Javid ile birlikte istifa etmesiyle bozuldu.

Sunak istifa mektubunda "kamuoyu haklı olarak hükümetin düzgün, yetkin ve ciddi bir şekilde yürütülmesini bekliyor" dedi. Sunak istifa mektubunda ayrıca ekonomi konusundaki gerginliklere de değinerek Başbakan'la yaklaşımlarının "temelde çok farklı" hale geldiğini söyledi. Sunak ve Javid'in istifası bakanların peş peşe görevi bırakmasını tetikledi ve Johnson hükümetinin çöküşünü hızlandırdı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İtalya'nın başkenti Roma'da büyük yangın
DÜNYA İtalya'nın başkenti Roma'da büyük yangın
Eski Japonya Başbakanı Abe'yi öldüren kişi bomba yapmak istemiş - Dünyadan Haberler
DÜNYA Eski Japonya Başbakanı Abe suikastına ilişkin yeni ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla 8 ülke lideriyle bayramlaştı - Haberler
DÜNYA 8 ülke lideriyle bayramlaştı
TBMM Başkanı Şentop, 3 ülkenin meclis başkanı ile görüştü
DÜNYA 3 ülkenin meclis başkanı ile görüştü
Türkiye'den Sri Lanka'da devam olaylara ilişkin açıklama: Endişe duyuyoruz
DÜNYA Türkiye'den Sri Lanka açıklaması
İtalya'daki çığ felaketinde ölü sayısı 11'e yükseldi
DÜNYA Çığ felaketinde ölü sayısı yükseldi
ABD heyeti Türkiye'de
DÜNYA ABD heyeti Türkiye'de
ABD Başkanı Biden'dan Kurban Bayramı Mesajı
DÜNYA Biden'dan Kurban Bayramı Mesajı
Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 76'ya yükseldi
DÜNYA Pakistan'da şiddetli yağışta can kaybı artıyor
Zelenskiy’den Türkçe 'Kurban Bayramı' mesajı
DÜNYA Zelenskiy’den Türkçe 'Kurban Bayramı' mesajı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.