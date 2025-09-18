Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Risk grubunda bulunanlara "grip aşısı" uyarısı! | Sağlık Haberleri

        Risk grubunda bulunanlara "grip aşısı" uyarısı!

        Dünya genelinde her yıl 1 milyar insanı etkileyen, özellikle risk gruplarında ölümcül sonuçlara yol açabilen mevsimsel gripten korunmanın en etkili yolunun aşı olduğu belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2025 - 11:40 Güncelleme: 18.09.2025 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Risk grubunda bulunanlara "grip aşısı" uyarısı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Savaşçı, dünya genelinde her yıl 1 milyar kişinin mevsimsel gripten etkilendiğini, yaklaşık 5 milyon kişinin hastalığının ağır seyrettiğini vurgulayarak, gribe bağlı komplikasyonlar nedeniyle her yıl yaklaşık 500 bin kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çekti.

        Grip virüsünün yol açtığı en önemli komplikasyonlardan biri olan zatürrenin (pnömoni) özellikle risk grupları için ciddi tehdit oluşturabildiğine işaret eden Savaşçı, grip ve zatürre aşılarının ise bu hastalıklardan korunmanın en etkili yolu olduğunun altını çizdi.

        REKLAM

        Savaşçı, grip aşısının her yıl tekrarlanması gerektiğini ifade ederek, "Virüsün yapısında sürekli meydana gelen küçük değişiklikler nedeniyle daha önce hastalığa maruz kalma veya aşıya karşı bağışıklık kalıcı olamamaktadır. Bir sonraki grip mevsiminde hastalığa tekrar yakalanmak mümkün hale gelmektedir. Bu nedenle mevsimsel gripten korunmak için her yıl aşı yapılması gerekmektedir" diye konuştu.

        Gribin her yaştan bireyi etkilediğine değinen Savaşçı, özellikle 50 yaş üstü, 5 yaş altı akciğer, kalp hastalığı, diyabet, böbrek ve karaciğer yetmezliği olan kişiler, hamileler, aşırı kilolular, AIDS, kanser ve çeşitli ilaçlar nedeniyle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin grip ve komplikasyonlarından daha fazla etkilendiğini kaydetti.

        Savaşçı, gribin özellikle risk altındaki kişilerde hastaneye yatışa ve ölüme neden olabildiğine dikkati çekerek, bu kişilerin mutlaka grip aşısı yaptırarak hastalıktan korunması gerektiğini söyledi.

        AŞININ KORUYUCULUĞU 6-8 AY SÜRER

        Grip salgınının her yıl eylül-ekimde başladığını, aralık ve ocakta artış gösterdiğini, nisan ve mayıs aylarını kapsayan döneme kadar da etkinliğini sürdürdüğünü aktaran Savaşçı, tüm yıl boyunca grip vakalarının görülmeye devam ettiğini bildirdi.

        REKLAM

        Savaşçı, söz konusu virüsün her yıl yapısını değiştirdiğinden Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) küresel izleme verilerine dayanarak aşı içerikleri için yıllık önerilerde bulunduğunu belirtti.

        Her yıl aşı içeriğinin DSÖ'nün tavsiyeleri dikkate alınarak hazırlandığını ifade eden Savaşçı, şunları kaydetti: "Aşı, yapıldığı grip sezonu için etkili olmaktadır. Bu nedenle daha önce geçirilmiş grip hastalığı ya da uygulanmış grip aşısına bakılmaksızın mevsimsel gribe karşı etkin korunma sağlanması için her yıl grip aşısı yaptırılmalıdır. Risk grubundaki kişilerin eylül-ekim aylarından itibaren mevsimsel grip salgınlarına neden olabilecek virüslere karşı hazırlanan güncel aşılarla aşılanması gerekir. Aşılanmayanlar kişiler ise mart ayının sonuna kadar aşılanabilir. Aşının koruyuculuğu yaklaşık 6-8 ay sürer."

        GRİP AŞISI 6 AYDAN BÜYÜK HERKESE ÖNERİLİYOR

        Prof. Dr. Ümit Savaşçı, grip aşısının 6 aydan büyük herkese önerilebileceğini söyledi.

        Risk gruplarındaki kişilerin, bu kişilerin yakın temaslıları ve sağlık çalışanlarının öncelikli grip aşısı yaptırması gerekenler içinde yer aldığını vurgulayan Savaşçı, sözlerini şöyle tamamladı: "Bunun yanı sıra gebeler, 6-59 ay arası çocuklar ile 50 yaş üstü yetişkinler, kronik hastalığı olanlar (astım dahil kronik akciğer hastalığı, diyabet, metabolik hastalıklar, kalp hastalığı, kronik karaciğer hastalığı, kronik böbrek hastalığı, nörolojik hastalıklar), bağışıklığı baskılanmış hastalar (doğumsal, AIDS, kanser veya kullanılan ilaçlar nedeniyle), 6 ay-18 yaş arasında olup uzun süreli aspirin tedavisi kullananlar, obezitesi bulunanlar, sağlık personeli, özellikle 6 aydan küçük çocuklarla temaslılar, 5 yaş altı ve 50 yaş üstü kişilerin ev temaslıları ve bakım verenler de risk taşımaktadır ve aşı olmalıdır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fransa yakın tarihinin en büyük grevi
        Fransa yakın tarihinin en büyük grevi
        "Fren boşaldı Pelin aracın altında kaldı" demişti... Karar açıklandı!
        "Fren boşaldı Pelin aracın altında kaldı" demişti... Karar açıklandı!
        Dalgalar karaya sürükledi! Yük gemisinde kurtarma operasyonu!
        Dalgalar karaya sürükledi! Yük gemisinde kurtarma operasyonu!
        G.Saray Devler Ligi sahnesinde!
        G.Saray Devler Ligi sahnesinde!
        Trafik magandası evi bastı, anneyi darp etti!
        Trafik magandası evi bastı, anneyi darp etti!
        Trump'ın dev Bitcoin heykeli gündem oldu
        Trump'ın dev Bitcoin heykeli gündem oldu
        Deprem olmadan çöktü! İstanbul'da inanılmaz görüntü!
        Deprem olmadan çöktü! İstanbul'da inanılmaz görüntü!
        Penaltı tartışması!
        Penaltı tartışması!
        8 yıl sonra 'Pardon'a 17 milyon TL'lik tazminat davası!
        8 yıl sonra 'Pardon'a 17 milyon TL'lik tazminat davası!
        Bu 7 işarete dikkat edin!
        Bu 7 işarete dikkat edin!
        ABD'li Senatör İsrail'in katliamları için ilk kez "soykırım" dedi
        ABD'li Senatör İsrail'in katliamları için ilk kez "soykırım" dedi
        "Talisca ve Fred ilk 11'i hak etmiyor"
        "Talisca ve Fred ilk 11'i hak etmiyor"
        İspanya'da 53 bin turistik daire kiralık konuta dönüşüyor
        İspanya'da 53 bin turistik daire kiralık konuta dönüşüyor
        Tamir yaparken düştü! Cebindeki bıçak ölümü oldu!
        Tamir yaparken düştü! Cebindeki bıçak ölümü oldu!
        Trump'a Windsor Kalesi'nde görkemli tören
        Trump'a Windsor Kalesi'nde görkemli tören
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Rapor süresine dikkat!
        Rapor süresine dikkat!
        "Seçim öncesi yapılmış bir operasyon!"
        "Seçim öncesi yapılmış bir operasyon!"
        Türkiye'nin sonbahar rotası
        Türkiye'nin sonbahar rotası
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi