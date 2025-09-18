Risk grubunda bulunanlara "grip aşısı" uyarısı!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Savaşçı, dünya genelinde her yıl 1 milyar kişinin mevsimsel gripten etkilendiğini, yaklaşık 5 milyon kişinin hastalığının ağır seyrettiğini vurgulayarak, gribe bağlı komplikasyonlar nedeniyle her yıl yaklaşık 500 bin kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çekti.

Grip virüsünün yol açtığı en önemli komplikasyonlardan biri olan zatürrenin (pnömoni) özellikle risk grupları için ciddi tehdit oluşturabildiğine işaret eden Savaşçı, grip ve zatürre aşılarının ise bu hastalıklardan korunmanın en etkili yolu olduğunun altını çizdi.

REKLAM

Savaşçı, grip aşısının her yıl tekrarlanması gerektiğini ifade ederek, "Virüsün yapısında sürekli meydana gelen küçük değişiklikler nedeniyle daha önce hastalığa maruz kalma veya aşıya karşı bağışıklık kalıcı olamamaktadır. Bir sonraki grip mevsiminde hastalığa tekrar yakalanmak mümkün hale gelmektedir. Bu nedenle mevsimsel gripten korunmak için her yıl aşı yapılması gerekmektedir" diye konuştu.

Gribin her yaştan bireyi etkilediğine değinen Savaşçı, özellikle 50 yaş üstü, 5 yaş altı akciğer, kalp hastalığı, diyabet, böbrek ve karaciğer yetmezliği olan kişiler, hamileler, aşırı kilolular, AIDS, kanser ve çeşitli ilaçlar nedeniyle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin grip ve komplikasyonlarından daha fazla etkilendiğini kaydetti. Savaşçı, gribin özellikle risk altındaki kişilerde hastaneye yatışa ve ölüme neden olabildiğine dikkati çekerek, bu kişilerin mutlaka grip aşısı yaptırarak hastalıktan korunması gerektiğini söyledi. AŞININ KORUYUCULUĞU 6-8 AY SÜRER Grip salgınının her yıl eylül-ekimde başladığını, aralık ve ocakta artış gösterdiğini, nisan ve mayıs aylarını kapsayan döneme kadar da etkinliğini sürdürdüğünü aktaran Savaşçı, tüm yıl boyunca grip vakalarının görülmeye devam ettiğini bildirdi. REKLAM Savaşçı, söz konusu virüsün her yıl yapısını değiştirdiğinden Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) küresel izleme verilerine dayanarak aşı içerikleri için yıllık önerilerde bulunduğunu belirtti.