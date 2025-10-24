Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Rita Ora turneye hazırlanıyor: Dans provası yaptı - magazin haberleri

        Rita Ora turneye hazırlanıyor

        2026'da yeni bir albüm ve yeni bir turneyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Rita Ora, provalara başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2025 - 11:21 Güncelleme: 24.10.2025 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Provalara başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rita Ora, dans provasından karelerini sosyal medyada paylaştı. 34 yaşındaki İngiliz şarkıcı, dans stüdyosunda şort ve topuklu ayakkabı kombiniyle dans ettiği anları hayranlarına gösterdi.

        2026'da yeni albüm ve yeni turne planını daha önce açıklayan ora, yanında dansçılarıyla hazırlıklara başladı.

        "Bu albüme çok odaklandım ve turneye çıkıyorum. 2018'den beri albüm turnesine çıkmadım. Kariyerim çok ilginçti. Film, TV işi yaptım, yani biraz dışa dönüktüm. Yeni yılda içime dönüyorum" diyen Rita Ora, son albümünü 'You & I'ı 2023'te yayınladı.

        REKLAM

        Ünlü şarkıcı, bu ayın başında Paris Moda Haftası'na katılmak için gittiği Fransa başkentinde ilginç stiliyle gündeme gelmişti.

        Ora, Yeni Zelandalı oyuncu ve yönetmen Taika Waititi işe evli. 2021'de aşk yaşamaya başlayan çift, 4 Ağustos 2022'de Los Angeles'ta sessiz sedasız, sade bir törenle dünyaevine girmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Rita Ora
        #turne
        #dans
        #prova
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        Irak'ta seçim yaklaşıyor
        Irak'ta seçim yaklaşıyor
        Sigarada enflasyona karşı 4’üncü düzenleme
        Sigarada enflasyona karşı 4’üncü düzenleme
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı! Karakolda cinayet!
        Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı! Karakolda cinayet!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        13 yaşındaki Fatih'i öldüren 15 yaşında! Çocuk katil!
        13 yaşındaki Fatih'i öldüren 15 yaşında! Çocuk katil!
        "Netanyahu Gazze planını batırırsa..."
        "Netanyahu Gazze planını batırırsa..."
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Çocuklar fidan dikerken bebek cesedi buldu!
        Çocuklar fidan dikerken bebek cesedi buldu!