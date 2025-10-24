Rita Ora, dans provasından karelerini sosyal medyada paylaştı. 34 yaşındaki İngiliz şarkıcı, dans stüdyosunda şort ve topuklu ayakkabı kombiniyle dans ettiği anları hayranlarına gösterdi.

2026'da yeni albüm ve yeni turne planını daha önce açıklayan ora, yanında dansçılarıyla hazırlıklara başladı.

"Bu albüme çok odaklandım ve turneye çıkıyorum. 2018'den beri albüm turnesine çıkmadım. Kariyerim çok ilginçti. Film, TV işi yaptım, yani biraz dışa dönüktüm. Yeni yılda içime dönüyorum" diyen Rita Ora, son albümünü 'You & I'ı 2023'te yayınladı.

REKLAM

Ünlü şarkıcı, bu ayın başında Paris Moda Haftası'na katılmak için gittiği Fransa başkentinde ilginç stiliyle gündeme gelmişti.

Ora, Yeni Zelandalı oyuncu ve yönetmen Taika Waititi işe evli. 2021'de aşk yaşamaya başlayan çift, 4 Ağustos 2022'de Los Angeles'ta sessiz sedasız, sade bir törenle dünyaevine girmişti.