Rıza Çalımbay: Bizim mutlaka bir seri yapmamız gerekiyor

Ligde Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı Göztepe maçını 3-1 kazanarak moral kazanan Sivasspor, pazar günü deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde teknik direktör Rıza Çalımbay basın mensupların açıklamalarda bulundu.

Göztepe maçında iyi bir galibiyet aldıklarını belirten Çalımbay, "Her şeyden önce başta taraftar olmak üzere oyuncu arkadaşlarımızla dahil maçı kazanmak için her şeyi yaptılar. Gerçekten mükemmel şekilde mücadele ettiler, oynadılar. Taraftarlarımız da sonuna kadar bizi desteklediler. İşte böyle olmamız gerekiyor. Biraz daha taraftarımızla beraber olmamız gerekiyor. Maçlarımızla destek olarak arkadaşlar bunları yaparsa biz istediğimiz yere gelebiliriz. Çünkü işimiz kolay değil. Gerçekten kolay değil. Zor bir zamandayız. Onun için her şeyimize dikkat edeceğiz" ifadelerini kullandı.