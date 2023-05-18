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Rıza Çalımbay: Galatasaray maçından puan veya puanlarla dönmek istiyoruz

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları maça ilişkin, “Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Galatasaray karşısında puan ya da puanlar arayacağız” dedi

Rıza Çalımbay: Galatasaray maçından puan veya puanlarla dönmek istiyoruz
İHA

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. İlk olarak Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sahalarında Kasımpaşa ile oynadıkları mücadeleyi değerlendiren Çalımbay, karşılaşmaya istedikleri gibi başlayamadıklarını ancak 15. dakikadan sonra çok iyi oynadıklarını söyledi. Çalımbay, "Direkten dönen toplarımız oldu. Son paslarda biraz dikkatli olamadık. Şanssız günler yaşıyoruz ve bunlar futbolun içinde olan şeyler. Bütün bunlara bir son vermek istiyoruz. Bütün gayemiz bu" diye konuştu.

"TARAFTARA İHTİYACIMIZ VAR"

Ligin sonuna yaklaştıklarını söyleyen Çalımbay, "Son 4 maçımız kaldı. Bunların hepsi de kritik maçlar. Çok iyi takımlarla oynayacağız. Bunların hepsinden önemli olan bir şey var o da taraftar. Bizim taraftara ihtiyacımız var. Niçin böyle yapıyorlar, ben anlamıyorum. Takımda kriz varsa, bu krize en büyük çare taraftardır. Stadı doldurmak lazım. Bu takım çok şeyi hak ediyor. Bu sezon Avrupa kupalarına gitti, Türkiye Kupası'nda yarı final oynuyor. Bir sürü şey yaptı bu takım. Taraftarın, gücünü göstereceği maçlar bunlar. Onların mutlaka bizim yanımızda olması gerekiyor. Kötü günler görmek istemiyorsak, hep beraber olmamız gerekiyor. Tek yapacakları şey bize destek. Onun dışında başka şey beklemiyoruz. Bu takım iyi şeyler başardı, yine de başaracak" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ PUAN YA DA PUANLAR"

Süper Lig'in 35. haftasında cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları müsabakayı da değerlendiren Rıza Çalımbay, şunları dile getirdi:
"Sezona iyi başladılar ve hala da götürüyorlar ligi. Galatasaray'ın stadında maç oynamak çok zordur. Taraftarları inanılmaz şekilde takımla bütünleşiyor. Zor bir hale geliyor orada oynamak. Onun için de çok dikkatli olmamız gerekiyor. 7 tane arkadaşımız kart sınırında. 4 arkadaşımız cezalı. Oyuncu da kaybetmek istemiyoruz. Galatasaray maçı bizim için önemli ancak diğer maçlar da önemli. İnşallah güzel bir maç olur. Puan ya da puanlarla dönmek için bütün gayreti göstereceğiz."

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