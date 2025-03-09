Rıza Çalımbay: Galibiyete ihtiyacımız vardı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 yenen Net Global Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, kazanmaları gereken bir maçtan 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Çalımbay, önemli bir mücadeleye çıktıklarını belirterek, "Mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı. Bizim de ilk maçımızdı, 3 günde oyuncularımızı hazırlamaya çalıştık. Gayet iyi şekilde onlar da çalıştı." dedi.

Maçta herkesin ne yapacağını çok iyi bildiğini belirten Çalımbay, "Taktik olarak arkadaşlarla gayet iyi şekilde güzel şeyler yaptık. Maçın başından sonuna kadar çok iyi şekilde oynadık, mücadele ettik ve çok güzel bir maç oldu." diye konuştu.

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