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Rıza Çalımbay’dan “seyircili maç” açıklaması!

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maçların seyircili oynanma düşüncesine ilişkin, “Taraftarsız oynanan maçlar tatsız, tuzsuz oluyor. İnşallah seyirci alınırsa, tabii ki belirli aralıklarla seyirci alabilirlerse bu da ev sahibi takımlar için avantaj olabilir” dedi

Rıza Çalımbay’dan “seyircili maç” açıklaması!

Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Kırmızı-beyazlı futbolcular, idmana ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5’e2 top kapma çalışması ile devam eden antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise yarım sahada çift kale maç yapıldığı bildirildi.
İdmana sakatlığı devam eden Aaron Appindangoye, Serhiy Rybalka ve Claudemir katılmadı.

“LİGDE BEKLEDİĞİMİZ YERDE DEĞİLİZ”

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Göztepe karşılaşmasına ilişkin konuştu. Çalımbay, “Biz ligde beklediğimiz yerde değiliz. Bunun da nedenlerini tek tek açıklamamıza gerek yok. Çünkü çok uzun sürer. Bu sene çok yoğun geçti. Kendi adımıza çok sıkıntılı bir süreç geçti. Zaman zaman zorlandığımız anlar oldu. Sakatlık, cezalılar, hastalık hemen hemen hepsini yaşadık. Başka sıkıntımız olmadı. Şehir olarak çok iyi, çalışma ortamımız gayet iyi, sıkıntımız yok. Devre arası transferleri de olumlu şekilde yapabilirdik ancak yapamadık. Çünkü devre arası transfer yapmak çok zor. Yapabildiğimizi yapmaya çalıştık. Zaman zaman sezon içerisinde sıkıntılar yaşadık. Şu anda bulunduğumuz yer istediğimiz bir yer değil. Daha da yukarısını istiyoruz. Bu yüzden Göztepe maçı bizim için final niteliğinde ve dönüm maçımız. Bütün herkes bunun farkında. Son maçlarımızda da iyi mücadele ediyoruz. Tek sıkıntımız bizim Göztepe maçı ve ondan sonra verilen ara. Milli maçtan önce oynanan maçlarda çok iyi şekilde konsantre olmak gerekiyor. Göztepe maçı bizim için çok önemli bir maç. Kazanmamız gereken bir maç. Eksiklerimiz var ama elimizdeki kadro da iyi oynuyor. Tek amacımız puan yada puanlarla dönmek” diye konuştu.

“SAKATLARIN DURUMU İYİ”

Takımdaki sakat futbolcuların durumu hakkında yöneltilen soruya Çalımbay, “Marcelo futbolu bırakmıştı sakatlığından dolayı. Aaron belki milli maç arasından sonra dönebilir. Caner, bizimle gelecek ama oynama şansı çok az. Casimir Ninga’nın sakatlığı var. Kalecimiz Muammer bugün ilk defa başlıyor. Geneline baktığımız zaman durumları iyi. Sakatlar için büyük bir avantaj olur bu aranın olması. 15 gün maç olmaması bir avantaj. Milli maç arası bittikten sonra bütün takımımız bir araya gelecek. Aradan sonraki maçlarımızın hepsi de telafisi olmayan maçlar. Trabzonspor ile başlayacağız. Ben takımıma güveniyorum, inanıyorum. Ne kadar sıkıntılar yaşasak da en iyi şeyleri yapmak istiyoruz. Benim bu seneki amacım Sivasspor’un ligi çok iyi bir yerde bitirmesi” yanıtını verdi.

“EN KÜÇÜK RİSKİ ALMADAN YAPILIRSA OLABİLİR”

Bir basın mensubunun; “Maçların seyircili oynanması yönünde adımlar atılıyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusunu ise Rıza Çalımbay, şöyle cevaplandırdı:

“Biz pandemiden önce kendi sahamızda hiç mağlubiyet almadık. Taraftarımızla gerçekten çok iyi bütünleşmiştik. Sonra her takımın yaşadığı şanssızlığı yaşadık. Taraftarsız oynanan maçlar tatsız, tuzsuz oluyor. Yeni bir şey çıktı en kötüsü de o. Taraftarlar yok ama iki takımın da yedekleri ve yöneticileri var. Bazı maçlarda taraftar var gibi zannediyorsunuz. İnanılmaz şekilde bağırıyorlar. Her ses duyuluyor. Hakemlere bağıranlar çok oluyor. Seyirci olmadığı zaman onlar sorun oluşturuyor. İnşallah seyirci alınırsa, tabii ki belirli aralıklarla seyirci alabilirlerse bu da ev sahibi takımlar için avantaj olabilir. Buradaki kararı verecek olan Sağlık Bakanlığı. Bizim artık daha fazla duyarlı olmamız gerekiyor. Herkese örnek olmamız gerekiyor. Öyle bir şey olursa çok memnun oluruz ama en küçük riski almadan yapılırsa olabilir.”

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