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        Haberler Magazin Rıza Kocaoğlu ile Deniz Işın, Çeşme tatilde - Magazin haberleri

        Rıza Kocaoğlu ile Deniz Işın tatilde

        Rıza Kocaoğlu, kendisi gibi oyuncu olan Deniz Işın ile birlikte Çeşme'de görüntülendi. Daha hiç yan yan yana görülmeyen ikili, denizin ve güneşin keyfini çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2024 - 07:56 Güncelleme: 18.06.2024 - 07:56
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; her yaz mutlaka Çeşme'ye gelen İzmirli Rıza Kocaoğlu, sezonu bayramda açtı.

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        Çiftlikköy'de bir mekâna gelen Rıza Kocaoğlu'nun yalnız olmadığı dikkatlerden kaçmadı. Kocaoğlu, meslektaşı Deniz Işın ile objektiflere yansıdı.

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        Daha önce hiç yan yana görüntülenmeyen Rıza Kocaoğlu ile Deniz Işın, denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

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        Bir an önce yüzmek için acele eden Deniz Işın, önden giderken, suyun soğuk olduğunu fark eden Rıza Kocaoğlu ise denize girmekte tereddüt etti.

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        Deniz Işın'ın birkaç kez kendisini çağırmasını geri çeviremeyerek yüzmekten kaçamayan Rıza Kocaoğlu, hızla yüzüp geri çıktı. Işın da Kocaoğlu ile birlikte çıktı.

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        Öte yandan geçtiğimiz yıllarda göbekli halleriyle objektiflere yansıyan Rıza Kocaoğlu'nun bu kez fit görünümü ise dikkatlerden kaçmadı.

        #Rıza Kocaoğlu
        #Deniz Işın
        #Çeşme
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