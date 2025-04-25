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        Haberler Objektife Takılanlar Rıza Tamer: Halk beni betondan kaldırdı - Magazin haberleri

        Rıza Tamer: Halk beni betondan kaldırdı

        'Benden Sonra' şarkısı ile tanınan müzisyen Rıza Tamer, boşandıktan sonra üç yıl boyunca sokaklarda yaşadığını, gecelerini betonlarda ve camilerde geçirdiğini anlatı. Tamer, "Yıldız yatağından kalkamadı ama halk beni betondan kaldırdı. Onlara her zaman bir borcum var. Rabbim, onlara olan borcumu ödemeyi nasip etsin" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 09:28 Güncelleme: 25.04.2025 - 09:28
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        "Halk beni betondan kaldırdı"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; son dönemde sokakta söylediği şarkılarla sosyal medyada ilgi gören müzisyen Rıza Tamer, Beyoğlu'nda sevenleriyle bir araya geldi.

        Açıklamalarda bulunan Rıza Tamer, boşandıktan sonra üç yıl boyunca sokaklarda yaşadığını, gecelerini betonlarda ve camilerde geçirdiğini söyledi. Tamer; "Halk beni betondan kaldırdı. Onlara her zaman bir borcum var. Rabbim, onlara olan borcumu ödemeyi nasip etsin” diyerek kendisine sahip çıkan halka teşekkür etti.

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        Rıza Tamer ardından; "Halka çok borcum var; sevgi borcu, geçmişten kalan günlerin borcu" diyerek duygularını dile getirdi.

        Ayrıca yeni albümün çıkacağını söyleyen Rıza Tamer; "Biz gençliğimizde böyle müzikler dinledik, gençlerimiz de böyle dinlesin" diyerek albümde nostaljik esintilerin yer aldığını ifade etti.

        Rıza Tamer, gazetecilerin, "Bugünleri hayal edebiliyor muydunuz?" sorusuna ise "Ben vazgeçmiştim" yanıtını verdi. Tamer, vazgeçiş sebebini şu sözlerle açıkladı: Boşandım. Boşandıktan sonra aşk acısıyla vazgeçtim. Eşim, dostum, param, pulum... Allah, hepsini benden aldı.

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        #Rıza Tamer
        #Benden Sonra
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