Rize'de hastane de deniz dolgu alanına

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Rize'de hastane de deniz dolgu alanına
ABONE OL

Rize'de havalimanı, limandan sonra hastane de deniz dolgu alanına

Rize'de havalimanı ve lojistik liman projelerinden sonra şehir hastanesinin de 340 bin metrekare alanda 7 milyon 700 bin ton taş kullanılarak denize dolgu üzerine inşa edilmesi için proje hazırlandı. Proje için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu 'gerekli değil' kararı verildi, imar planı da askıya çıkarıldı. Rize Valisi Kemal Çeber, deniz dolgusunun bir yıl içerisinde tamamlanarak hastane inşaatının başlayacağını belirtti

Rize'de hastane de deniz dolgu alanına
Rize'de hastane de deniz dolgu alanına
0:00 / 0:00
DHA

Rize'de 3 bin 920 kilometre olan yüzölçümün büyük çoğunluğu dik ve engebeli arazilerden oluşması yapılaşma zorluğuna neden oluyor. Düz arazi bulunamayan kentte deniz doldurularak kazanılan alanlarda yapılaşma uygulanıyor.

PROJE HAZIR

Kent merkezinin 3'te 1'i 1960'lı yıllarda deniz dolgusu ile kazanılan alana kurulan Rize'de havalimanı ve lojistik liman projelerinden sonra şehir hastanesinin de 340 bin metrekare alanda 7 milyon 700 bin ton taş kullanılarak denize dolgu üzerine inşa edilmesi için proje hazırlandı.

Taşlıdere ve Hamidiye mahalleleri arasında inşa edilecek 850 yatak kapasiteli tüm odaları deniz manzaralı şehir hastanesi için ÇED raporu 'gerekli değil' kararı verildi, imar planı da askıya çıkarıldı.

'TEK YERİMİZ DENİZE DOLGU'

Rize Valisi Kemal Çeber, şehir hastanesi inşaatı için deniz dolgusunun 1 yıl içerisinde tamamlanacağını belirterek, kamu yatırımları için yaşadıkları en temel sorunun yer problemi olduğunu söyledi.

Vali Çeber, "Geniş düzlükleri olan bir kent değiliz. Burada araziler, arsalar çok kıymetlidir. Doğanın, tekniğin, imkanların elverdiği ölçüde, denizimizdeki uygun yerleri doldurarak büyük yatırımları yapıyoruz. Şehir hastanesi de sektörel özellikleri gereği mutlaka dolguya yapılması gereken bir yatırım. Çünkü biz bu hastanede hem Gürcistan'dan gelen hastalarımıza hem Artvin'den, hatta Erzurum İspir bölgesinden gelen hastalarımıza da hizmet vereceğiz. Çünkü halihazırda da o hizmetleri, o insanlarımıza biz veriyoruz. Bunun için ulaşımının çok kolay, yazın kışın saniyelerin bile önemli olduğu hasta ve hastane işlemlerinde, bu saniyeleri kazandıracak bir alan olması gerekiyordu. Onun da tek yeri denize dolgu" dedi.

'TÜM HASTA ODALARI DENİZ GÖRECEK'

Şehir hastanesi için dolgu zemin etütlerine başlandığını belirten Vali Çeber, "Teknik aletler ile oralar taranıyor. Olumsuz bir durum çıkmadı. Oraya bu dolguyu yapabileceğiz. Dolgu imar planı yapılacak, sonra bu planlamaya uygun olarak da dolgu yapılacak. Yaklaşık bir yıllık sürede bu işlemlerin tamamlanmasını öngörüyoruz. Sonra da hastane inşaatımız yapılacak. Hastane inşaatımızın da projesi hazır. 850 nitelikli yatak kapasiteli, öğretim üyelerimizin yerlerinin, idari bölümlerin olduğu çok güzel bir plan çizildi. Tüm hasta odaları denizi görecek. Bu çerçevede 1 yıl sonra binanın inşaatına başlamayı öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: "Enez Ayasofyası" 56 yıl sonra ibadete açılıyor
GÜNDEM "Enez Ayasofyası" 56 yıl sonra açılıyor
İstanbul'da şoke eden oda kavgası!
GÜNDEM İstanbul'da 'komşum odamı çaldı' kavgası
Son dakika: Genç kadın çocuklarının gözü önünde hayatını kaybetti
GÜNDEM Hafriyat kamyonu dehşet saçtı! Genç kadın yaşamını ...
Son dakika haberler: Elektrikli battaniye sonu oldu!
GÜNDEM Elektrikli battaniye! Korkunç olay!
Son dakika: Annesini ölümle tehdit etti, polise silah çekti!
GÜNDEM Annesini ölümle tehdit etti! Son anda yakalandı
Akıl sağlığı endişemiz 3. sırada
GÜNDEM Akıl sağlığı endişemiz 3. sırada
Hurda alacaktı, canından oldu
GÜNDEM Hurda alacaktı, canından oldu
Son dakika haberler: Hırsızdan çuvallı kamuflaj!
GÜNDEM Hırsızdan çuvallı kamuflaj!
Son dakika: 16 yaşındaki kızı başından vurdu, cezası belli oldu
GÜNDEM 16 yaşındaki kızı başından vurmuştu, cezası belli ...
AÖL sınav tarihleri 2022 belli mi? AÖL 2. dönem kayıt ne zaman?
GÜNDEM AÖL 2. dönem sınav tarihleri belli mi?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.