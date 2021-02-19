Kazaya müdahaleye giden ambulans TIR ile çapıştı 0:00 / 0:00

İHA

Kaza, Pazar ilçesinde gece 00.00 sularında meydana geldi. Karadeniz sahil yolu üzerindeki buzlanma nedeniyle Artvin istikametinden Rize istikametine gelen 2 araç çarpıştı. Olay yerine sevk edilen ambulans ise aynı yerde buzlanma nedeniyle kayan TIR ile çarpıştı.

İHA'nın haberine göre; biri ambulans toplam 4 aracın karıştığı kazada yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle Karadeniz sahil yolu tek taraflı olarak bir süre trafiğe kapalı kaldı.