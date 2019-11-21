Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi, Mollaveyis köyünde yol kenarında ayağından iple çite bağlı halde ölü vaşak gören vatandaşlar, durumu jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine bildirdi.

İLÇE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Hayvanın fotoğraflarına ulaşan MHP Çamlıhemşin İlçe Başkanı Eyüphan Zararsız, konuyu yetkili mercilere bildirdiğini ve konuyla ilgili detaylı çalışmanın yürütüldüğünü ifade etti. Zararsız yaptığı açıklamada, "Hayvanı o şekilde görenler hemen fotoğraflarını çekip bana ihbarda bulundular. Ben ilçede hayvan sever olarak bilinen biriyim. Hemen kaymakam beye ve İlçe Jandarma Komutanlığına konuyu ilettim. Allah'ın adaleti var. Bunu yapanlar da buna göz yumanlar da Allah'ın önünde hesap verecek" dedi.

Ekipler, vaşak ölüsünü alarak incelemek üzere veterinere götürdü. Vaşağın derisinde çok sayıda kesici alet izine rastlanırken, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşağın kim ya da kimler tarafından öldürülerek çite asıldığı araştırılıyor.