Rize'de silahlı kavga: 3 yaralı
Rize'de bilinmeyen bir sebeple çıkan kavgada silahla ateş edilmesi üzerine 3 kişi yaralandı
Rize'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Mermerdelen Mahallesi'nde 1'i kadın 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
Fotoğraf: AA
Kavga sırasında silahla ateş edilmesi üzerine, bu kişilerden 3'ü çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi.
Fotoğraf: AA
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.