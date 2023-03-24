Rize'de yangın; ahşap restoran ile ev küle döndü

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Mehmet Can PEÇE/ KALKANDERE (Rize), (DHA)RİZE'nin Kalkandere ilçesinde 2 katlı ahşap restoranda çıkan yangın, bitişikteki boş binaya da sıçradı. Restoran ile ev küle dönerken, alevler ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde ilçenin Yukarı Tatlısu Mahallesi'nde Ramazan Yetimoğlu´na ait 2 katlı ahşap restoranda çıktı. Alevler kısa sürede ahşap restoranı kaplayarak, bitişikteki boş halde bulunan ahşap eve de sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürülürken, ahşap restoran ile ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Kalkandere Mehmet Can PEÇE

2023-03-23 23:59:15



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