Anız ateşi yangına neden oldu; 3 katlı ev yandı

Mehmet Can PEÇE/GÜNEYSU (Rize),(DHA)-RİZE'nin Güneysu ilçesinde bahçede yakılan anız ateşi rüzgarın etkisiyle büyüdü, 3 katlı eve sıçradı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında, ev kullanılmaz hale geldi.

Güneysu Ballıdere köyünde öğle saatlerinde bahçedeki otları temizlemek için yakılan ateş, rüzgarında etkisiyle büyüdü; Paşa Delibalta'ya (49) ait 3 katlı eve sıçradı. Alevler, kısa sürede yarısı ahşap olan evi kapladı. Yangını gören köylüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, dar yollardan ulaştığı köydeki yangına müdahale ederek söndürdü. Ev, kullanılamaz hale geldi.

Ballıdere köyü muhtarı Oğuzhan Karali, "Devlet olarak, dün olduğu gibi bugün de vatandaşımızın yanındayız. Ev, şu an kullanılmaz halde. Çocukları, yangın anında arazideydi. Evde kimse yoktu. Teyzemiz evin etrafında temizlik yapıyordu. Çalıları evin uzağında yakmaya çalışırken, rüzgarında etkisi ile alevler bir kısmı ahşap olan eve sıçradı. Sonra yangının önüne geçilemedi" diye konuştu.

'BAŞKA EVİMİZ YOK'

Evi küle dönen Delibalta ise yetkililerden yardım istediğini belirterek, "Bahçede çalılar vardı. Annem çalıları temizlemek için bahçede ateş yaktı. Yakınlarında kuru odunlar vardı. 3 katlı baba evimizdi. Bize inşallah yardımcı olacaklar. Başka bir evimiz yok. Yer üstünde kaldık" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Güneysu Mehmet Can PEÇE

2023-07-02 17:49:00



