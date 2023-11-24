Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Doğa turizminin gözde mekanlarından Ayder Yaylası kar tatili sevenleri ağırlıyor

        MUHİTTİN SANDIKÇI - Türkiye'de "doğa turizmi" denilince akla ilk gelen yerlerden olan, hava sıcaklığının düşmesiyle de son günlerde beyaz örtüyle kaplanan Ayder Yaylası, kar tatilini tercih eden ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 11:28 Güncelleme: 24.11.2023 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğa turizminin gözde mekanlarından Ayder Yaylası kar tatili sevenleri ağırlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUHİTTİN SANDIKÇI - Türkiye'de "doğa turizmi" denilince akla ilk gelen yerlerden olan, hava sıcaklığının düşmesiyle de son günlerde beyaz örtüyle kaplanan Ayder Yaylası, kar tatilini tercih eden ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Sezonun yoğun geçtiği Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası, şehrin gürültüsünden uzaklaşmak ve eşsiz manzara eşliğinde karın tadını çıkarmak isteyen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Rize-Artvin Havalimanı'ndan 50 dakikada varılabilen Ayder, ulaşım kolaylığı bakımından önemli turizm merkezlerinin başında geliyor.

        Tatilciler, kar kalitesi ile helikopterli kayak sporunun Türkiye'deki merkezi haline gelen Kaçkar Dağları'nda zaman zaman sporcuların faaliyetlerini izleme şansı da buluyor.

        Öte yandan 27-28 Ocak'ta organize edilecek "16. Ayder Kar Festivali" öncesinde yaylada hazırlıklar sürüyor. Festival dolayısıyla yayladaki tesislerde yoğun rezervasyon talebi yaşanıyor.

        - "Bölgede gezilecek alan çok fazla"

        Otel işletmecisi Fatih Kızıltan, AA muhabirine, Türkiye'nin en çok bilinen yaylası Ayder'in son bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı ile yeni bir güzellik kazandığını söyledi.

        Rize-Artvin Havalimanı sayesinde Ayder ve Kaçkar Dağları Milli Parkı'ndaki ziyaretçi sayısının arttığını belirten Kızıltan, "Yazın ziyaretçi akını vardı bölgeye. Kar yağışı ile birlikte kayak merkezlerine ve bölgeye ilgi arttı. Ayder Yaylası kış turizminde kısa sürede ulaşılabilir ve ekonomik olması nedeniyle tercih sebebi oldu. Özellikle balayı çiftleri, sakinliği sevenler, havalimanından yaklaşık 50 dakikaya bölgeye gelip, uygun şartlarda zaman geçirebiliyorlar. Bu, bölge için çok büyük bir avantaj." dedi.

        Kızıltan, Ayder'de sezonu çok yoğun geçirdiklerini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Bölgedeki altyapı çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Türkiye'deki en büyük çevreci otopark ocak ayınca açılacak. Termal tesis yapıldı, önümüzdeki yaz açılacak. Oteller yenilendi ve birçok yeni yatırım görüyoruz. Altyapı olarak hazır bir yer. Kış turizmine ilgi gösterenlerin Uludağ, Kartalkaya, Ilgaz gibi yerlerden bu sefer Rize'yi tercih etmesini istiyoruz. Ayder'e bir şans vermelerini bekliyoruz."

        Bölgede gezilecek alanların çok fazla olduğuna işaret eden Kızıltan, "Misafirlerimiz Ayder'in yanında, Palovit Şelalesi, Zil Kale gibi yerleri de görebilir. Basit kayak organizasyonlarına katılabilirler. Bilindiği gibi kar festivali düzenleniyor. Bölge kar yürüyüşü için çok uygun ortama sahip." diye konuştu.

        - "Ayder'in tadının en fazla çıkartılacağı zaman"

        Tur işletmecisi Recep Ali Avcı ise Rize'nin en kolay ulaşılabilir yaylalara sahip olduğuna işaret etti.

        Avcı, kış aylarında bölgeye günübirlik ziyaretlerin çok fazla olduğunu dile getirerek, "Aslında konaklama için çok daha doğru zaman. Çünkü fiyat olarak otellerimiz çok uygun ve Ayder'in en fazla tadının çıkartılacağı zaman. Sessiz, sakin, kış mevsiminin en güzel şekilde yaşanacağı dönem. Aslında bunu fırsata çevirmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Festivallerin önemine dikkati çeken Avcı, "Çok büyük bir kardan adam festivali düzenlenecek. Organizasyonun kusursuz olması için hepimizin üzerimize görevler düşüyor. Festivalleri bir marka haline getirip, Ayder'in bu tür organizasyonlarla ön plana çıkması gerekiyor. Bu yıl kapsamlı yapılacak festivalden bütün bölgenin faydalanacağını düşünüyorum." dedi.

        Karın geçen yıla göre daha erken yağdığını belirten Avcı, bu durumun bölge için bir şans olduğunu, mevsimin uzun süreceğine işaret ettiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sprey kutuları bomba gibi patladı!
        Sprey kutuları bomba gibi patladı!
        İki arkadaşını vahşice öldürmüştü! İşte çifte cinayetin nedeni!
        İki arkadaşını vahşice öldürmüştü! İşte çifte cinayetin nedeni!
        İkinci elde 'finansman' durgunluğu
        İkinci elde 'finansman' durgunluğu
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı
        Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        Tahvile milyar dolarlık yabancı girişi
        Tahvile milyar dolarlık yabancı girişi
        Dehşet kameraya yansıdı! Mekâna almadılar cinayeti!
        Dehşet kameraya yansıdı! Mekâna almadılar cinayeti!
        Anne Candan fenomen kızlarını anlattı
        Anne Candan fenomen kızlarını anlattı
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        Komşuları katletmişti... Bir ailenin en acı fotoğrafı!
        Komşuları katletmişti... Bir ailenin en acı fotoğrafı!
        Icardi satılık değil!
        Icardi satılık değil!
        Beşiktaş'ın "cam adamı" Eric Bailly!
        Beşiktaş'ın "cam adamı" Eric Bailly!
        Aşırı sağın yükselişi protesto edildi
        Aşırı sağın yükselişi protesto edildi
        Dublin sokakları bıçaklı saldırının ardından karıştı!
        Dublin sokakları bıçaklı saldırının ardından karıştı!
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        Netanyahu'dan esir takası yorumu: Pek çok zorluk var
        Netanyahu'dan esir takası yorumu: Pek çok zorluk var
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        Gazze'de 4 günlük insani ara başladı
        Gazze'de 4 günlük insani ara başladı

        Benzer Haberler

        Rize'de 17 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Rize'de 17 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Rize'de elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında yatalak hasta hayatını kaybett...
        Rize'de elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında yatalak hasta hayatını kaybett...
        Çaykur Rizesporlu Mithat Pala: Antalya'ya galibiyet için gideceğiz
        Çaykur Rizesporlu Mithat Pala: Antalya'ya galibiyet için gideceğiz
        Rize'de çıkan yangında yaşlı kadın öldü
        Rize'de çıkan yangında yaşlı kadın öldü
        Çaykur Rizesporlu futbolcu Mithat Pala, Antalyaspor maçını değerlendirdi:
        Çaykur Rizesporlu futbolcu Mithat Pala, Antalyaspor maçını değerlendirdi:
        Rize'de aniden yola çıkan çocuk, sürücünün dikkati sayesinde kurtuldu
        Rize'de aniden yola çıkan çocuk, sürücünün dikkati sayesinde kurtuldu