Destici: Bu harekat, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı kadar önemlidir BÜYÜKBirlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyine yönelik başlattığı operasyona ilişkin, "Bu harekat, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı kadar önemlidir arkadaşlar. Türkiye'nin geleceğiyle, bekasıyla ilgili bir meseledir. Bu hareket dediğim gibi asla yarım bırakılmamalı. Daha öncekilerde olduğu gibi en son Barış Pınarı'nda olduğu gibi ne Amerika ne Rusya ne İran ne de bir başkasının sözüne asla güvenemeyiz. Kendi göbeğimizi, kendimiz kesmek zorundayız" dedi.

BÜYÜKBirlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyine yönelik başlattığı operasyona ilişkin, "Bu harekat, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı kadar önemlidir arkadaşlar. Türkiye'nin geleceğiyle, bekasıyla ilgili bir meseledir. Bu hareket dediğim gibi asla yarım bırakılmamalı. Daha öncekilerde olduğu gibi en son Barış Pınarı'nda olduğu gibi ne Amerika ne Rusya ne İran ne de bir başkasının sözüne asla güvenemeyiz. Kendi göbeğimizi, kendimiz kesmek zorundayız" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, dün akşam partisine bağlı Derepazarı Belediyesi'nin daveti üzerine Rize'ye geldi. Partililerle bu sabah kahvaltı programında buluşan Destici, ardından Derepazarı Belediyesi'ni ziyaret etti. Destici, ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

'ABD, ASKERİ EĞİTİM VERMEKTEDİR'

Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik yaptığı operasyonlara ilişkin konuşan Destici, "Tabii Türkiye'nin terörle mücadelesi devam ediyor. Ve Türkiye dün gece saat 23.00 sularında çok kapsamlı bir harekat başlattı. Bu harekat elbette ki sadece terör unsurlarına yönelik bir operasyondur. Operasyonun hedefinde, asla siviller yoktur. Operasyon tamamen terör unsurlarına karşıdır. Ve sivillerin zarar görmemesi için, bir sivilin dahi burnunun kanamaması için üstün azami bir hassasiyet gösterilmektedir. Ve bu süre içerisinde de zaten hiçbir sivil, şu ana kadar bu harekattan zarar görmemiştir. Amerika Birleşik Devletleri bir yandan Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu açıklarken; diğer taraftan PKK, PYD ve YPG'ye, PKK adıyla değil de PYD VE YPG adıyla orada bulunan unsurlara her türlü desteği vermektedir. Askeri eğitim vermektedir. Ordumuzun başlattığı harekatta bize karşılık veren PKK, PYD ve YPG'li unsurlar, kahraman ordumuza ABD silahlarıyla karşılık vermeye çalışmaktadırlar. Bizim teröristleri imha etmek için ya da yerlerini belirlemek için gönderdiğimiz bir SİHA'mız maalesef ABD uçakları tarafından düşürülmüştür" dedi.

'ABD, HESAP VERMEK ZORUNDA'

Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı açıklamanın tatmin edici olmadığını vurgulayan Destici, "'Meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz' diyor. Neyin meşru müdafaa hakkını kullanıyor? Türk ordusu, Türk SİHA ve İHA'ları tamamen terör unsurlarının bulunduğu bölgelere yönelik harekatlar yapmıştır. Eğer terör unsurlarının bulunduğu yerlerde Amerikan askerleri varsa ki; Amerikan tarafı, kendi askerlerinin sığınağa girdiğini ve kendilerini koruduğunu söylüyor. Eğer Amerikan askerleri oradaysa, o zaman bu PKK'yla, terör örgütüyle ABD'nin açık bir iş birliği içerisinde olduğunu da göstermektedir. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri hem bunun hesabını Türkiye'ye hem de uluslararası kamuoyuna, uluslararası kuruluşlara, Birleşmiş Milletler'e ve NATO'ya vermek zorundadır. NATO müttefiki, bir ülkenin SİHA'sını düşürmek nedir? Türkiye, NATO'nun en güçlü üyelerinden bir tanesidir. Dolayısıyla da herkes atacağı adımı buna göre, hesap etmek zorundadır. Bu harekat, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı kadar önemlidir arkadaşlar. Türkiye'nin geleceğiyle, bekasıyla ilgili bir meseledir. Bu hareket dediğim gibi asla yarım bırakılmamalı. Daha öncekilerde olduğu gibi en son Barış Pınarı'nda olduğu gibi ne Amerika ne Rusya ne İran ne de bir başkasının sözüne asla güvenemeyiz. Kendi göbeğimizi, kendimiz kesmek zorundayız" diye konuştu.

'HAİNLİKTE ÇUKURUN DİBİNİ GÖRÜYOR´

Konuşmasında Yeşil Sol Parti Milletvekili Sezai Temeli'nin söylemlerini eleştiren Destici, "Bunlara Türk ya da Türkiye milletvekili diyebilir miyiz? Ya da Türk vatandaşı diyebilir miyiz? Adam Türk ordusuna karşı açıkça PKK'nın safında yer alıyor ve bu yetmezmiş gibi bizim kahraman ordumuza, ülkemize iftira atıyor. Harekatın oradaki Kürt halkına yapıldığını iddia edebilecek kadar alçalabiliyor. Zaten hain ama hainlikte çukurun dibini görüyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Türkiye'de milletvekilliği yapıyor ama o bölge için ayrı bir devlet ismi kullanmaktan çekinmiyor. O zaman bunlara diyoruz ki; siz madem bu kadar PKK taraftarısınız, madem bu kadar PKK'yı seviyorsunuz, Türk milletine, ordusuna karşı PKK'nın safında yer alıyorsunuz o zaman çıkın Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığından, defolun gidin. Nerede devlet kuracak gücünüz varsa orada yaşayın. Hem Türkiye Cumhuriyeti'nden maaş alacaksın, suyunu içeceksin, bütün ailen, sülalen burada en iyi şekilde yaşayacak ama sen PKK'nın terör örgütünün kılıcını sallayacaksın. Hiç kusura bakma o kılıç, bir gün gelir senin de kelleni koparır" dedi.

'KENDİ ALDIKLARI KARARLAR NE BİZİ NE DE AZERBAYCAN'I BAĞLAR'

Avrupa Parlamentosu'nun Azerbaycan'a yönelik yaptırım kararına ilişkin de Destici, "Karabağ'daki Ermenistan işgali nedeniyle, kendi topraklarını kurtaran Azerbaycan'ın anlaşmayı ihlal ettiğini söylüyor. Azerbaycan oradaki terör gruplarına, eşkıya gruplarına karşı operasyon gerçekleştirmiş. Bunlar ya akıl tutulması yaşıyor ya da gerçekten bizim de tahmin ettiğimizin daha da ötesinde bir tarafgirlik içerisindeler. Açık ve net olarak bu görünüyor. Avrupa Parlamentosu'nun ne geçmişte Türkiye, bugün de Azerbaycan aleyhinde almış olduğu kararları kabul etmiyoruz. Kendi aldıkları kararlar ne bizi ne de Azerbaycan'ı bağlar" diye konuştu.

Konuşmanın ardından cuma namazı için ilçedeki Sohtorik Camisi'ne giden Destici, daha sonra esnaf ziyaretinde bulunup, bir düğün salonunda gerçekleştirilen toplu sünnet törenine katılacak.