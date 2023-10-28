Çaykur Rizespor - Galatasaray: 0-1
STAT:ÇaykurDidi
HAKEMLER: Kadir Sağlam, Esat Sancaktar, İbrahim Bozbey
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan - Eray Korkmaz (Dk. 77 Muhammet), Mosci, Emirhan Topçu, Halil İbrahim (Dk. 82 Hojer), Mithat Pala (Dk. 77 Varasanvic), Shelvey, Zeqiri (Dk. 82 Gaich), Olawoyin, Gustavo, Minchev (Dk. 66 Benhur)
GALATASARAY: Muslera - Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino (Dk. 46 Kaan Ayhan), Kerem Demirbay (Dk. 46 Oliveira), Torreira, Zaha (Dk. 66 Tete), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 87 Barış Alper Yılmaz), Mertens (Dk. 46 Ziyech), Icardi
GOL: Dk. 68 Oliveira (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Zeqiri, Muhammet (Çaykur Rizespor) - Günay, Sanchez, Ziyech (Galatasaray)
Süper Lig´in 10´uncu haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor´u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golü 68´inci dakikada Oliveira kaydetti.
14´üncü dakikada Zaha´nın pasıyla topla buluşan Kerem Aktürkoğlu´nun şutunda kaleci Gökhan topu kornere çeldi.
15´inci dakika Gustavo´nun kullandığı kornerde Galatasaray savunmasına çarpan top kaleci Muslera´da kaldı.
19´uncu dakikada Kerem Aktürkoğlu´nun pasıyla savunma arkasına sarkan Mertens'in şutunda top savunmadan döndü.
26´ncı dakikada sol kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Zeqiri´nin, pasını ceza sahası önündeki Mithat´a verdi. Bu oyuncunun şutunda top dışarı gitti.
38´inci dakikada Mithat´ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Gustavo, ceza sahasına kadar girip şutunu çekti. Top, kaleci Muslera´da kaldı.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
54´üncü dakikada Olawoyin´nin pasıyla topla buluşan Shelvey ceza sahası önüne kadar sürükleyip şutunu çekti, meşin yuvarlak auta gitti.
66´ncı dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Sanchez´in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Boey´un vuruşunda kaleci Gökhan golü izin vermedi.
68´inci dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Kerem pasını ceza sahası içindeki Icardi´ye verdi. Icardi, bekletmeden ceza yayı üstündeki Oliveira´yı gördü. Bu oyuncunun vuruşunda savunmaya da çarpan top ağlara gitti: 0-1.
70´inci dakikada atılan uzun pasla savunma arkasına sarkan Gustavo, ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi, ancak ağlara giden top ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.
Karşılaşma Galatasaray´ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
DHA-Spor - Türkiye-Rize / Merkez - Mehmet Can PEÇE
2023-10-28 21:33:34