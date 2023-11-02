Kanserden ölen babasından ağlatan 100'üncü yıl mektubu

RİZE'de,Emin Sarı'nın (73), 21 yıl önce Cumhuriyet'in 100'üncü yılına mektup kampanyasında yazdığı mektup, ölümünden 15 yıl sonra oğlu Muhammet Sarı'ya (56) ulaştı. Kansere yenik düşen babasının, devlete ve millete faydalı birey olabilmesi adına nasihatlerde bulunduğu mektubuyla duygulanan Muhammet Sarı, "Mektup elime ulaştı, gözyaşlarıma hakim olamadım. Okurken sanki babamla yeniden görüşüyorum sanıp, mektuba sarılmak istedim" dedi.

Çamlıhemşin ilçesinde tarım ve arıcılıkla uğraşan 9 çocuk babası Emin Sarı, çocuklarına ulaştırılması için PTT Genel Müdürlüğü'nün 2002 yılında Cumhuriyet'in 100'üncü yılı mektup kampanyasına katılıp, mektup yazdı. 2008'de kanserden hayatını kaybeden Emin Sarı'nın mektubu, vefatından 15 yıl sonra 9 çocuğunun 6'cısı olan Muhammet Sarı'ya teslim edildi. Turizm merkezi Ayder Yaylası'nda esnaflık yapan Sarı, babasının, devlete ve millete faydalı birey olabilmesi adına nasihatlerde bulunduğu mektubu teslim alınca duygusal anlar yaşadı. Sarı, babasının kaleme aldığı diğer nasihati üzerine de mektubun fotokopisini kardeşlerine ulaştırdı.

'SARILMAK İSTEDİM'

Babasının son mektubunun kendisine bırakılan en büyük miras olduğunu söyleyen Muhammet Sarı, "Dükkana geldiğimde böyle bir mektup geldiğini söylediler. Bana da sürpriz oldu. Mektup Cumhuriyet Bayramı sonrası elime ulaştı, gözyaşlarıma hakim olamadım. Satırları okurken sanki babamla yeniden görüşüyorum sandım ve mektuba sarılmak istedim. Mektupta 9 evladına nasihatler vardı. Beni en çok duygulandıran bölümü ise 'Dünya malı için birbirinizi kırmayın' diye yazdığı kısımdı. 'Devlet ve yasalara saygılı olun' diye nasihatler de vardı. Arkadaşlarım mektup geldiğinde bana miras kaldı sandılar ama bu mektup benim için mirastan çok daha değerlidir. Şu mektup elimde olduğu sürece babam sanki yaşıyormuş gibi saklayacağım. Bunu çerçeveletip evin bir köşesine asmayı düşünüyorum. Babam mektupta öğütler vermiş" diye konuştu.

'BU MEKTUBU SİZE BAL SATARKEN YAZDIM'

Emin Sarı'nın çocuklarına nasihatlerde bulunduğu mektubunda; "Hepinizi çok seviyorum. Bu mektup elinize geçtiği zaman belki de ben aranızda olmayacağım. Fakat şunu bilin ki, hep sizi hayır dua edeceğim. Sevgili yavrularım hayatım boyunca size haram lokma yedirmemek için gece gündüz çalıştım. Sizin de bana biraz saygınız varsa haramdan uzak durun. 3 günlük dünyada şerefinizle yaşamaya çalışın. Kimsenin hakkın üstünüze geçirmeyin. Çocuklarınıza yedirmeyin. Çocuklarınıza haramdan sakınmayı öğretin. Allah'a dost olun. Devlete ve yasalara saygılı olun. Kimseye muhtaç olmamak için çalışın, çalışmaktan utanmayın. Cenabıallah'tan helal rızık isteyin. Bu mektubu size 67 yaşımda bal satarken yazdım. Burada bal satarken ağzım da boş durmadı, size hep hayır dua ediyordum" ifadeleri yer aldı.