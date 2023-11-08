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        Küçük çocuğun İsrail boykotu, market kamerasında

        RİZE'desatın aldığı cipsi, 'Bu İsrail malıymış, unuttuk' diyerek başka bir ürün ile değiştirmek isteyen küçük çocuğun görüntüleri, sosyal medyada ilgi topladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 16:52 Güncelleme: 08.11.2023 - 16:55
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        Küçük çocuğun İsrail boykotu, market kamerasında
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        RİZE'desatın aldığı cipsi, 'Bu İsrail malıymış, unuttuk' diyerek başka bir ürün ile değiştirmek isteyen küçük çocuğun görüntüleri, sosyal medyada ilgi topladı.

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından Türkiye'de pek çok kişi, İsrail ürünlerini boykot etmeye başladı. Rize'de de Mermerdelen Mahallesi'nde oturan küçük bir çocuk, dün geldiği marketten cips satın alarak dışarı çıktı. Bir süre sonra yoldan geri dönen çocuk, kasada duran market sahibine, "Müslüm abi, bu İsrail malıymış; unuttuk. Başka bir şey alabilir miyim?" dedi. Market sahibinin izni üzerine ürünü değiştiren çocuk, dükkandan ayrıldı. Küçük çocuğun market sahibi ile girdiği diyalog, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler, sosyal medyadan paylaşılınca büyük beğeni topladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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