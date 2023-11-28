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        Rize'de odun toplamaya gittiği sahilde fırtınada kaybolan kadın aranıyor (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 16:58 Güncelleme: 28.11.2023 - 17:05
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        Rize'de odun toplamaya gittiği sahilde fırtınada kaybolan kadın aranıyor (2)
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        HELİKOPTERLEHAVADANARANDI

        Rize'nin Ardeşen ilçesinde odun toplamak için gittiği sahil kenarında dalgalara kapılıp, kaybolan Zeynep Bekar için arama çalışmaları sürüyor. Şiddetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle su üstü ve altı arama çalışması yapılamazken, bölgeye sevk edilen AFAD, polis ve jandarma ekipleri kıyıdan gözlemlerini sürdürdü. Arama çalışmalarına, Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı´na bağlı arama kurtarma helikopteri de destek verdi. Havadan ve karadan sürdürülen aramalarda Bekar´a ait ize ulaşılamadı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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