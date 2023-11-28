Rize'de odun toplamaya gittiği sahilde fırtınada kaybolan kadın aranıyor (2)

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Rize'nin Ardeşen ilçesinde odun toplamak için gittiği sahil kenarında dalgalara kapılıp, kaybolan Zeynep Bekar için arama çalışmaları sürüyor. Şiddetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle su üstü ve altı arama çalışması yapılamazken, bölgeye sevk edilen AFAD, polis ve jandarma ekipleri kıyıdan gözlemlerini sürdürdü. Arama çalışmalarına, Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı´na bağlı arama kurtarma helikopteri de destek verdi. Havadan ve karadan sürdürülen aramalarda Bekar´a ait ize ulaşılamadı.