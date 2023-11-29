Dere yatağına düşen kamyonetin sürücüsü öldü

RİZE´ninÇamlıhemşin ilçesinde dere yatağına düşen kamyonetin sürücüsü Engin Molayusufoğlu (62), hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Yukarışimşir köyünde meydana geldi. İlçe merkezinden Yukarışimşir köyüne giden Engin Molayusufoğlu idaresindeki 08 AAF 280 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu yamaçtan dere yatağına düştü. Yoldan geçenlerin ihbarıyla bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçtan çıkardıkları sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemesi sonrası sedye ile cenaze aracına taşınan Engin Molayusufoğlu´nun cansız bedeni, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.