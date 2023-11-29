Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Benhur Keser: Evimizde her zaman baskılı, coşkulu bir Rizespor seyrettirmek istiyoruz

         ÇaykurRizespor forması giyen Benhur Keser, "Bu maça önümüzdeki final maçı diye hazırlanıp, en iyisini sahaya koymak istiyoruz. Çünkü evimizde oynuyoruz. Evimizde her zaman baskılı, coşkulu bir Rizespor seyrettirmek istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 17:58 Güncelleme: 29.11.2023 - 18:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Benhur Keser: Evimizde her zaman baskılı, coşkulu bir Rizespor seyrettirmek istiyoruz
        ABONE OL
        ABONE OL

         ÇaykurRizespor forması giyen Benhur Keser, "Bu maça önümüzdeki final maçı diye hazırlanıp, en iyisini sahaya koymak istiyoruz. Çünkü evimizde oynuyoruz. Evimizde her zaman baskılı, coşkulu bir Rizespor seyrettirmek istiyoruz" dedi.

        Çaykur Rizespor, Süper Lig´in 14´üncü haftasında Başakşehir'i konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut gözetiminde sürdürülen idman, ısınma hareketleriyle ile başladı. Ardından kısa pas çalışmasıyla devam eden antrenman taktik çalışması ile sona erdi. Çaykur Rizespor´un deneyimli oyuncusu Benhur Keser, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Süper Lig´in zorlu bir lig olduğunu ve her karşılaşmaya final maçı gibi hazırlandıklarını dile getiren Benhur Keser, "Süper Lig zor bir lig. Hangi takımın, hangi takımı yeneceği belli olmuyor. Bu maça da önümüzdeki final maçı diye hazırlanıp, en iyisini sahaya koymak istiyoruz. Çünkü evimizde oynuyoruz. Evimizde her zaman baskılı, coşkulu bir Rizespor seyrettirmek istiyoruz. Hocamız forma şansı verdiğinde sahaya çıkan bütün oyuncular elinden gelenin en iyisini yapmak için uğraşıyor. Kendi adıma da hocam forma şansı verdiğinde en iyisini yapmak istiyorum. Tabii gol atmak, gol attırmak hücum oyuncularının özel prensipleri ve temelleri. Bizim açımızdan önem taşıyor. Başta kendim olmak üzere ön bölgede, hücum bölgesinde daha yaratıcı olmalıyız. Hücumda daha fazla üretken olmalıyız. Ofans bölgesinde daha çok pozisyona girmeliyiz. Bunun için çalışmaları yapıyoruz. İnşallah bunların da meyvesini alırız" diye konuştu.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Benhur Keser´in açıklamaları

        DHA-Spor - Türkiye-Rize / Merkez - Mehmet Can PEÇE

        2023-11-29 17:57:23

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Aylık kazancını ifadesinde açıkladı!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Aylık kazancını ifadesinde açıkladı!
        Warren Buffet'ın sağ kolu yaşamını yitirdi
        Warren Buffet'ın sağ kolu yaşamını yitirdi
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Şiddeti sağanak sele yol açtı!
        Şiddeti sağanak sele yol açtı!
        Seçil Erzan dosyasında şoke eden tanık ifadesi!
        Seçil Erzan dosyasında şoke eden tanık ifadesi!
        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        İstanbul'da sağanak ve fırtına! 1 kişi hayatını kaybetti
        İstanbul'da sağanak ve fırtına! 1 kişi hayatını kaybetti
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        'Bayan Kahkaha'dan acı haber
        'Bayan Kahkaha'dan acı haber
        İşte Emre Belözoğlu'nun ifadesi... Emre'nin parasını Terim'in damadı yatırmış!
        İşte Emre Belözoğlu'nun ifadesi... Emre'nin parasını Terim'in damadı yatırmış!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        "Kabus doktor" iddianamesi Habertürk'te
        "Kabus doktor" iddianamesi Habertürk'te
        Özür diledi
        Özür diledi
        Teknede aşk pozu
        Teknede aşk pozu
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        150 milyon liralık maç!
        150 milyon liralık maç!
        Altına Fed dopingi
        Altına Fed dopingi
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar

        Benzer Haberler

        Dere yatağına düşen kamyonetin sürücüsü öldü
        Dere yatağına düşen kamyonetin sürücüsü öldü
        Rize'de Türk Kızılay'a kan bağışında bulunanlara bal hediye edildi
        Rize'de Türk Kızılay'a kan bağışında bulunanlara bal hediye edildi
        Rize'de denizde kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor
        Rize'de denizde kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor
        Odun toplamaya gittiği sahilde kaybolan kadını arama çalışmalarından 3´üncü...
        Odun toplamaya gittiği sahilde kaybolan kadını arama çalışmalarından 3´üncü...
        Çaykur Rizesporlu Benhur Keser'den Başakşehir maçı öncesi değerlendirme:
        Çaykur Rizesporlu Benhur Keser'den Başakşehir maçı öncesi değerlendirme:
        Odun toplamaya gittiği sahilde kaybolan kadını arama çalışmalarından 3´üncü...
        Odun toplamaya gittiği sahilde kaybolan kadını arama çalışmalarından 3´üncü...