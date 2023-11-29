Benhur Keser: Evimizde her zaman baskılı, coşkulu bir Rizespor seyrettirmek istiyoruz ÇaykurRizespor forması giyen Benhur Keser, "Bu maça önümüzdeki final maçı diye hazırlanıp, en iyisini sahaya koymak istiyoruz. Çünkü evimizde oynuyoruz. Evimizde her zaman baskılı, coşkulu bir Rizespor seyrettirmek istiyoruz" dedi.

ÇaykurRizespor forması giyen Benhur Keser, "Bu maça önümüzdeki final maçı diye hazırlanıp, en iyisini sahaya koymak istiyoruz. Çünkü evimizde oynuyoruz. Evimizde her zaman baskılı, coşkulu bir Rizespor seyrettirmek istiyoruz" dedi.

Çaykur Rizespor, Süper Lig´in 14´üncü haftasında Başakşehir'i konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut gözetiminde sürdürülen idman, ısınma hareketleriyle ile başladı. Ardından kısa pas çalışmasıyla devam eden antrenman taktik çalışması ile sona erdi. Çaykur Rizespor´un deneyimli oyuncusu Benhur Keser, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Süper Lig´in zorlu bir lig olduğunu ve her karşılaşmaya final maçı gibi hazırlandıklarını dile getiren Benhur Keser, "Süper Lig zor bir lig. Hangi takımın, hangi takımı yeneceği belli olmuyor. Bu maça da önümüzdeki final maçı diye hazırlanıp, en iyisini sahaya koymak istiyoruz. Çünkü evimizde oynuyoruz. Evimizde her zaman baskılı, coşkulu bir Rizespor seyrettirmek istiyoruz. Hocamız forma şansı verdiğinde sahaya çıkan bütün oyuncular elinden gelenin en iyisini yapmak için uğraşıyor. Kendi adıma da hocam forma şansı verdiğinde en iyisini yapmak istiyorum. Tabii gol atmak, gol attırmak hücum oyuncularının özel prensipleri ve temelleri. Bizim açımızdan önem taşıyor. Başta kendim olmak üzere ön bölgede, hücum bölgesinde daha yaratıcı olmalıyız. Hücumda daha fazla üretken olmalıyız. Ofans bölgesinde daha çok pozisyona girmeliyiz. Bunun için çalışmaları yapıyoruz. İnşallah bunların da meyvesini alırız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Benhur Keser´in açıklamaları

DHA-Spor - Türkiye-Rize / Merkez - Mehmet Can PEÇE

2023-11-29 17:57:23