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        Tuğla yüklü TIR'daki gizli bölümde 30 kaçak göçmen yakalandı

        RİZE'nin Ardeşen ilçesinde polisin durdurduğu TIR'ın dorsesinde yapılan aramada, tuğlalar arasında oluşturulan gizli bölümde ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 23:44 Güncelleme: 25.06.2024 - 23:50
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        Tuğla yüklü TIR'daki gizli bölümde 30 kaçak göçmen yakalandı
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        RİZE'nin Ardeşen ilçesinde polisin durdurduğu TIR'ın dorsesinde yapılan aramada, tuğlalar arasında oluşturulan gizli bölümde ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik yaptığı çalışmada, ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda Artvin’den Trabzon istikametine giden tuğla yüklü 06 DPH 569 plakalı TIR'I durdurdu. Ekiplerin yaptığı aramada, 63 AEU 788 plakalı dorsede tuğlalar arasında oluşturulan gizli bölümde ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı. TIR'da indirilen yabancı uyruklu göçmenler ile kendilerini taşıyan sürücü, üst aramaları yapıldıktan sonra gözaltına alındı. Şüpheli TIR, ekiplerin incelemeleri sonrası bölgeden alındı.

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