Okulda yangın merdiveninden düşen 14 yaşındaki Gizem, öldü

Olay, saat 11. 00 sıralarında, Müftü Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Rize Anadolu İmam Hatip Ortaokulu’nda meydana geldi. 8’inci sınıf öğrencisi Gizem K., sınıfının bulunduğu 4'üncü katta, bina içindeki yangın merdiveninden düştü. Öğrencinin düştüğünü gören arkadaşları, durumu öğretmenlerine haber verdi. İhbar üzerine okula gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Gizem K., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gizem K., tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

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