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        Okulda yangın merdiveninden düşen 14 yaşındaki Gizem, öldü

        RİZE'de, öğrenim gördüğü ortaokulun 4'üncü katında, yangın merdiveninden düşen Gizem K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 14:06 Güncelleme: 20.09.2024 - 14:10
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        Okulda yangın merdiveninden düşen 14 yaşındaki Gizem, öldü
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        RİZE'de, öğrenim gördüğü ortaokulun 4'üncü katında, yangın merdiveninden düşen Gizem K. (14), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 11. 00 sıralarında, Müftü Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Rize Anadolu İmam Hatip Ortaokulu’nda meydana geldi. 8’inci sınıf öğrencisi Gizem K., sınıfının bulunduğu 4'üncü katta, bina içindeki yangın merdiveninden düştü. Öğrencinin düştüğünü gören arkadaşları, durumu öğretmenlerine haber verdi. İhbar üzerine okula gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Gizem K., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gizem K., tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

        Olay sonrası okulda incelemelerde bulunan polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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