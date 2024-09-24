Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Karadeniz temsilcisi Süper Lig'in 7'inci haftasında 28 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Yeşil- mavililer Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut gözetiminde hazırlıklarına başladı. Salonda kuvvet çalışması ile başlayan antrenman, sahada pas çalışması, koordinasyon hareketleri ve dayanıklılık koşusuyla devam etti. Antrenman dar alanda çift kale maç ile tamamladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.