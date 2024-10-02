Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'ye mevsimin ilk karı yağdı

        AbdullahUZUN-Yalçın ŞAHİN/ÇAMLIHEMŞİN (Rize)- RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavrun Yaylası, Varyemez Yaylası ve Kaçkar Dağı'nın zirvesine mevsimin ilk karı düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 15:22 Güncelleme: 02.10.2024 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'ye mevsimin ilk karı yağdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AbdullahUZUN-Yalçın ŞAHİN/ÇAMLIHEMŞİN (Rize)- RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavrun Yaylası, Varyemez Yaylası ve Kaçkar Dağı'nın zirvesine mevsimin ilk karı düştü.

        Çamlıhemşin ilçesinde dün gece saatlerinde 2 bin 300 rakımlı Yukarı Kavrun Yaylası’na, Varyemez Yaylası ve Kaçkar Dağı zirvesine kar yağdı. Yer yer beyaz örtüye bürünen yaylalar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kar kalınlığı 5 santimetreyi aşarken, yaylacılar da köye dönüş için hazırlıklarını hızlandırdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        Ekimde sıcaklık 28 derece! Turizmin başkentinde deniz keyfi!
        Ekimde sıcaklık 28 derece! Turizmin başkentinde deniz keyfi!
        Portekiz'de kira protestoları
        Portekiz'de kira protestoları
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Bakan Şimşek'ten 'dar gelirliye konut' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'dar gelirliye konut' açıklaması
        Beşiktaş'tan sağlam savunma!
        Beşiktaş'tan sağlam savunma!
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        "Mal sahibini tanıyorum" yalanına kandı hem parasından hem iş yerinden oldu
        "Mal sahibini tanıyorum" yalanına kandı hem parasından hem iş yerinden oldu
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Hastane odasından fotoğraf
        Hastane odasından fotoğraf
        8 gün önce kaybolan kadınla ilgili cinayet şüphesi!
        8 gün önce kaybolan kadınla ilgili cinayet şüphesi!
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        'Taş Devri'nden geliyor!
        'Taş Devri'nden geliyor!
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        Ceza adaleti ve 3'lü temyiz sistemi
        Ceza adaleti ve 3'lü temyiz sistemi
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz

        Benzer Haberler

        Rize'de kamyon ile çarpışan beton mikserindeki 2 kişi yaralandı
        Rize'de kamyon ile çarpışan beton mikserindeki 2 kişi yaralandı
        Rize'de yıldırım isabet eden ağacın yakınındaki evde hasar oluştu
        Rize'de yıldırım isabet eden ağacın yakınındaki evde hasar oluştu
        Yıldırım düşen mezarlığın yakınındaki evde hasar oluştu
        Yıldırım düşen mezarlığın yakınındaki evde hasar oluştu
        ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine yarın başlayacak
        ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine yarın başlayacak
        Dünya Kalp Günü'nde Esila unutulmadı
        Dünya Kalp Günü'nde Esila unutulmadı
        Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder Forumu'na katılan heyet, Ayder Yaylası'nd...
        Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder Forumu'na katılan heyet, Ayder Yaylası'nd...