Çaykur Rizespor - Antalyaspor: 2-1
MehmetCan PEÇE / RİZESTAT: Çaykur DidiHAKEMLER: Burak Pakkan, Mert Bulut, Anıl UstaÇAYKUR RİZESPOR: Gribic - Taha, Mosci, Aliqulov, İbrahim, Hadziahmetovic, Papanikolaou (DK.
MehmetCan PEÇE / RİZE
STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Burak Pakkan, Mert Bulut, Anıl Usta
ÇAYKUR RİZESPOR: Gribic - Taha, Mosci, Aliqulov, İbrahim, Hadziahmetovic, Papanikolaou (DK. 71 Mithat), Akintola (Dk. 61 Minchev), Varesanovic (Dk. 89 Anıl), Emrecan (Dk. 61 Zeqiri), Jurecka (Dk. 71 Ali Sowe)
ANTALYASPOR: Kenan - Güray, Silva, Veysel, Mert, Kalunzinski (Dk. 55 Streek), Petrusenko (Dk. 61 Abdurrahim), Djenepo (Dk. 55 Gaich), Larsson (Dk. 60 Soner), Townsend (Dk. 60 Ramzi), Samudio
SARI KARTLAR: Papanikolau, Akintola, Emrecan, Varesanovic, Ali Sowe, Grbic (Çaykur Rizespor), Larsson, Petrusenko (Antalyaspor)
GOLLER: Dk. 38 Jurecka, Dk. 44 Alıqulov, (Çaykur Rizespor), Dk. 87 Gaich (Antalyaspor)
Süper Lig’in 8’inci hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor, evinde konuk ettiği Antalyaspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti.
29’uncu dakikada sol kanatta topla buluşan Antalyaspor’da Larrson’un ceza sahası içerisine havadan gönderdiği topa, iyi yükselip kafa ile vuran Veysel’in şutunda top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Savunma topu uzaklaştırdı.
34’üncü dakikada Emrecan’ın pasında sol kanatta topu kontrol edip, ceza sahasına sürükleyen Varesanovic’in şutunda top dışarı çıktı.
38’inci dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sağ kanattan Taha’nın ceza sahasına havadan gönderdiği topa Jurecka kafayla vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
44’üncü dakikada ev sahibi ekip farkı 2’ye çıkardı. Çaykur Rizespor’da sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Hadziahmetovic'in ceza sahasına havadan gönderdiği topa, yükselerek kafa ile vuran Aliqulov’un şutunda top ağlara gitti: 2-0.
İlk yarı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
86’ncı dakikada Antalyaspor’da Gaich’in pasında ceza sahası sol kenarında topla buluşan Samudıo’nun rakibini geçip kaleye gönderdiği şut kalecide kaldı.
88’inci dakikada Antalyaspor farkı 1’ indirdi. Ceza sahası içerisinde savunmadan seken topu Gaich, ayak içi vuruşla ağlara gönderdi: 2-1.
Karşılaşmada Çaykur Rizespor 2-1’lik skorla 3 puanın sahibi oldu.
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