Rize'de uyuşturucu bilançosu; 198 operasyon, 13 tutuklama

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 Haziran - 1 Ekim tarihleri arasında 198 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 41 kilo 935 gram esrar maddesi, 4 kilo 26 gram bonzai, 27,85 gram AME maddesi, 50 sentetik hap, 3 gram kokain, 2 gram metamfetamin, bin 923 kök kenevir bitkisi, 511 gram kenevir tohumu, 5 hassas terazi, 15 uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 1 av tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, 5 tabanca şarjörü ile 238 tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonlarda yakalan 210 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 13 şüpheli ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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