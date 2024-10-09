Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de son 40 yılda 1255 afet bölgesi ilan edilmiş

        RİZE'de İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) izleme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 15:36 Güncelleme: 09.10.2024 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de son 40 yılda 1255 afet bölgesi ilan edilmiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        RİZE'de İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) izleme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 2024 yılının 9 aylık periyodu değerlendirildi. Toplantıda, yıllık ortalama metrekareye 2 bin 309 kilogram yağış düşen Rize'de son 40 yılda 1255 afet bölgesinin ilan edildiği açıklandı.

        İçişleri Bakanlığı tarafından 3 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın başkanlığında ve 81 ilin valisinin katılımıyla İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) değerlendirme toplantısı düzenlendi. Video konferans yöntemiyle gerçekleşen toplantıya, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Vali Yardımcısı Murat Öztürk, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Serkan Savaş, AFAD İl Müdürü Mehmet Salih Avcı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Hüseyin Sarı, DSİ Rize Şube Müdürü Kasım Kazdal ve Karayolları Rize Şube Müdürü Burak Şara ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayberk Kaya katıldı.

        1 MİLYON METREKÜPLÜK DERE YATAĞI TEMİZLENDİ

        Video konferans sonrasında Vali İhsan Selim Baydaş başkanlığında devam edilen toplantıda İRAP'a ilişkin çalışmalar, sorunlar ve öneriler ele alınarak değerlendirildi ve Rize özelindeki sorunlar ile çözüm önerileri üzerinde duruldu. Toplantıda 2024 yılının 9 aylık periyodu da değerlendirildi. Toplantıda, yıllık ortalama metrekareye 2 bin 309 kilogram yağış düşen kentte son 40 yılda 1255 afet bölgesinin ilan edildiği, 1 milyon 80 bin metreküplük dere yatağının temizlendiği ve 200 bin metreküplük düzenleme çalışması gerçekleştirildiği açıklandı.

        YAZILI AÇIKLAMA DA YAPILDI

        Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) doğrultusunda, ilimiz coğrafi yapısı ve iklim koşulları göz önünde bulundurularak kapsamlı çalışmalar yürütülmektedir. Rize, Türkiye'nin en fazla yağış alan ili olup, yıllık ortalama yağış miktarı metrekareye 2309 kilogramdır. Ayrıca 3600 sürekli akışı olan dere ve yaklaşık 6 bin adet kuru dere havzası bulunmaktadır. Bu doğal yapı, sel, heyelan ve taşkın gibi afetlere karşı bölgeyi hassas hale getirmektedir. Geçmişten bugüne (son 40 yıl) 1255 alan afete maruz bölge ilan edilmiştir. İlimizdeki afet risklerini minimize etmek amacıyla çeşitli haritalar oluşturulmuş, kaya ıslahı, istinat duvarları, drenaj sistemleri gibi altyapı çalışmaları ile dere yataklarının temizliği ve ıslahı sürdürülmektedir. Afet risklerini azaltma çalışmalarında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Devlet Su İşleri'ne (DSİ) 8 ekskavatör tahsis edilmiş, ayrıca Rize Belediyesi ve İl Özel İdaresi'ne kanal temizleme ve diğer altyapı çalışmaları için çeşitli ekipmanlar alınmıştır. 2024 yılının Ocak ayından bugüne, il genelinde 1 milyon 80 bin metreküplük dere yatağı temizliği ve 200 bin metreküplük düzenleme çalışması gerçekleştirilmiştir."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çocuğun gözü önünde... Boşanma davası çıkışı vahşet!
        Çocuğun gözü önünde... Boşanma davası çıkışı vahşet!
        Avukattan, otobüs muavinine 'cinsel taciz' şikayeti!
        Avukattan, otobüs muavinine 'cinsel taciz' şikayeti!
        Bakan Uraloğlu'ndan Discord açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Discord açıklaması
        Baldız ve kurye cinayetinde kan donduran detaylar: Sosyal medya hesabına girip yaşıyor gibi mesajlar atmış
        Baldız ve kurye cinayetinde kan donduran detaylar: Sosyal medya hesabına girip yaşıyor gibi mesajlar atmış
        İspanya'dan En-Nesyri için flaş iddia!
        İspanya'dan En-Nesyri için flaş iddia!
        3 metrelik iskeleden denize atladı! Feci ölüm!
        3 metrelik iskeleden denize atladı! Feci ölüm!
        'Sur canisi'nden babasına kan donduran sorular!
        'Sur canisi'nden babasına kan donduran sorular!
        İşte en değerli 10 Türk yıldız!
        İşte en değerli 10 Türk yıldız!
        THY kaptanı, sefer sırasında hayatını kaybetti
        THY kaptanı, sefer sırasında hayatını kaybetti
        300 milyon yumurta binlerce yavru!
        300 milyon yumurta binlerce yavru!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dikkat! Hacker’lar banka güvenliklerini nasıl aşıyorlar?
        Dikkat! Hacker’lar banka güvenliklerini nasıl aşıyorlar?
        Barış ve Yunus'a zam yolda!
        Barış ve Yunus'a zam yolda!
        Kebap diye vatandaşın önüne bunu koymuşlar
        Kebap diye vatandaşın önüne bunu koymuşlar
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        Beyrut'tan tahliye operasyonu başladı
        Beyrut'tan tahliye operasyonu başladı
        "Benim dışımda hiç kimse güvende değil"
        "Benim dışımda hiç kimse güvende değil"
        BES hisse fonları borsayı katladı
        BES hisse fonları borsayı katladı
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı

        Benzer Haberler

        Alzheimer tedavisinde yeni etken madde keşfi
        Alzheimer tedavisinde yeni etken madde keşfi
        Doğaseverler Kavron Yaylası'nda sonbaharın keyfini çıkartıyor
        Doğaseverler Kavron Yaylası'nda sonbaharın keyfini çıkartıyor
        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Rize'de uyuşturucu bilançosu; 198 operasyon, 13 tutuklama
        Rize'de uyuşturucu bilançosu; 198 operasyon, 13 tutuklama
        Rize'de uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli tutuklandı
        Rize'de uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli tutuklandı
        ÇAYKUR'da 2024 yılı yaş çay sezonu sona eriyor
        ÇAYKUR'da 2024 yılı yaş çay sezonu sona eriyor