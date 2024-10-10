Rize'de temizlik personeline dev ekranda doğum günü sürprizi

RİZE Belediyesi temizlik personeli İsmail Yılmaz'a, 52'nci yaş gününde ailesi ve belediye çalışanları tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Çalışırken meydandaki dev ekranda ailesinin video mesaj ile doğum gününü kutladığı Yılmaz, duygusal anlar yaşadı.

Belediyenin temizlik personeli İsmail Yılmaz'ın dün 52'nci yaş günü, ailesi ve iş arkadaşları tarafından kutlandı. Meydanda temizlik yaptığı sırada dev ekranda eşini ve kızını görüp, sesini duyan Yılmaz, kısa süre şaşkınlık yaşadı. Ardından ekranda yayınlanan video mesajla doğum günü kutlanılan Yılmaz, duygusal anlar yaşadı. Video mesaj sonrası elinde pasta ile meydana gelen Yılmaz'ın kızı, babasının doğum günü pastasını taşıdı. Alkışlar eşliğinde mumları üfleyen Yılmaz, ailesine sarılıp, gözyaşı döktü. Yılmaz, hatıra fotoğrafı sonrası işine kaldığı yerden devam etti. İsmail Yılmaz'ın sürpriz doğum günü belediye personeli tarafından kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. Gönderi, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.