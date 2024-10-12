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        Rize'de 'Laz Ralli' heyecanı

        RİZE'ninÇamlıhemşin ilçesinde 'Laz Ralli' adı verilen geleneksel tahta araba yarışları düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 17:28 Güncelleme: 12.10.2024 - 17:30
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        Rize'de 'Laz Ralli' heyecanı
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        RİZE'ninÇamlıhemşin ilçesinde 'Laz Ralli' adı verilen geleneksel tahta araba yarışları düzenlendi. Saatte 70 kilometre hıza ulaşılan ve ufak çaplı kazaların da olduğu yarışlar, bu yıl da yoğun ilgi gördü.

        İlçeye bağlı Dikkaya köyünde, bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilen 'Laz Ralli' heyecanı yaşandı. Yöre kültürünün bir parçası olan tahta arabalarla yarışılan etkinlik, 3 kategoride 50 yarışmacı katılımıyla gerçekleştirildi. Köy yolunda hazırlanan parkurda etap etap yarışan yarışmacılar, dik ve virajlı pistte kıyasıya mücadele etti. Etkinlikte ayrıca yöresel kıyafet giyen çocuklar arasında güzellik yarışması yapıldı. Etkinlikte düzenlenen muhlama yarışmasında da 7 yarışmacı, 8 dakikada en güzel muhlamayı yapmak için yarıştı. Yarışmada, Sonnur Alinoğlu 1'inci oldu.

        'BURADA GEÇMİŞİ GELECEĞİMİZE TAŞIYORUZ'

        Etkinlikte konuşan Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, "Çamlıhemşin ölmeden önce cenneti merak edenlerin yeri. Burada doğası, yaylası ve kemer köprüleriyle turizm yapıyoruz. Bugün 14'üncü yarışımızı yapıyoruz. Bu yarışlar, köyümüzle özdeşleşmiş durumda. Burada geçmişi geleceğimize taşıyoruz. En çok önem verdiğim ise çocuklarımızın yarışları oldu" dedi.

        'ANADOLUNUN BİRÇOK NOKTASINDA OLMAYAN BİR ETKİNLİK'

        Çamlıhemşin Kaymakamı Serkan Böyük ise "Tahta ralli yarışlarının bu yıl 14'üncüsünü gerçekleştiriyoruz. Bu gerçekten Anadolu'nun birçok noktasında olmayan bir etkinlik. Bu geleneklerin aynı şekilde gelecek nesillere aktararak, yüzyıllar süren bir etkinlik haline getirirler" diye konuştu.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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