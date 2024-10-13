Havalimanına yıldırım düştü; personel şok geçirdi

Rize- Artvin Havalimanı’nda saat 08.40’ta Rize -İstanbul seferini yapacak olan uçak, yolcularını alıp kapılarını kapattığı sırada piste yıldırım düştü. Bu sırada pist görevlisi Avni M. yıldırımdan etkilenip, şok geçirdi. Bayılan Avni m., ambulansla Rize Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan hava koşulları nedeniyle seferlerde kısa süreli gecikmeler yaşandı.

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