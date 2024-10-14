Rize'de, yamaçtan yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

RİZE’de yamaçtan 400 metre yuvarlanan otomobilin sürücüsü İhsan Birinci yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Engindere Mahallesi’nde meydana geldi. Hasta kardeşini almak için mahalleye gelen İhsan Birinci’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, yamaçtan 400 metre aşağıdaki çay bahçesine yuvarlandı. Kaza sırasında araçtan atlayan Birinci, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen AFAD ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Birinci, sedye ile taşındığı ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Birinci’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.