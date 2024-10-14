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        Rize'de, yamaçtan yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

        RİZE'de yamaçtan 400 metre yuvarlanan otomobilin sürücüsü İhsan Birinci yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 11:58 Güncelleme: 14.10.2024 - 11:58
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        Rize'de, yamaçtan yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        RİZE’de yamaçtan 400 metre yuvarlanan otomobilin sürücüsü İhsan Birinci yaralandı.

        Kaza, saat 08.00 sıralarında Engindere Mahallesi’nde meydana geldi. Hasta kardeşini almak için mahalleye gelen İhsan Birinci’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, yamaçtan 400 metre aşağıdaki çay bahçesine yuvarlandı. Kaza sırasında araçtan atlayan Birinci, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen AFAD ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Birinci, sedye ile taşındığı ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Birinci’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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