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        Rize'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

        RİZE'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 09:15 Güncelleme: 18.10.2024 - 09:20
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        Rize'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
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        RİZE'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Çamlıhemşin ilçesine bağlı Yukarı Kavron, Huser, Palaovit yaylaları ile bazı köyler, beyaza büründü.

        Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıklarının düşmesi ile bölgedeki yüksek rakımlı yaylalar ile köylere kar yağdı. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımlı Yukarı Kavron, Huser ve Palovit yaylaları ile bölgedeki köyler beyaza büründü. Yer yer 5 ile 20 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, yeşil alanları beyaz örtülü ile kapladı. Kar yağışı bölgede güzel görüntüler oluştururken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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