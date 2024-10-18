Rize'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

RİZE'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Çamlıhemşin ilçesine bağlı Yukarı Kavron, Huser, Palaovit yaylaları ile bazı köyler, beyaza büründü.

Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıklarının düşmesi ile bölgedeki yüksek rakımlı yaylalar ile köylere kar yağdı. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımlı Yukarı Kavron, Huser ve Palovit yaylaları ile bölgedeki köyler beyaza büründü. Yer yer 5 ile 20 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, yeşil alanları beyaz örtülü ile kapladı. Kar yağışı bölgede güzel görüntüler oluştururken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.