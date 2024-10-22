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        Yaylalarda beyaz güzellik; geri dönüş hızlandı

        RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kavrun Yaylası, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü, ortaya güzel görüntüler çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 11:48 Güncelleme: 22.10.2024 - 11:55
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        Yaylalarda beyaz güzellik; geri dönüş hızlandı
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        RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kavrun Yaylası, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü, ortaya güzel görüntüler çıktı. Kar yağışıyla zor anlar yaşayan besiciler, yayladan göçlerini hızlandırıp, hayvanlarıyla köylere inmek durumunda kaldı.

        Doğu Karadeniz'de kar yağışı ile birlikte yüksek rakımlı yaylalar beyaza büründü. Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımlı Kavrun Yaylası’nda kar yağışı etkili oldu. Evlerde buz sarkıtları da oluşan yaylanın beyaz örtüyle kaplanmasıyla, ortaya seyirlik manzaralar da çıktı. Bölgede hava koşulları elverdiği sürece yaylacılık geleneğini yaşatanlar ve yaylada kalmayı sürdüren besiciler, son günlerde ani bastıran kar yağışıyla dönüşe geçti. Kar yağışıyla zor anlar yaşayan besiciler, yayladan göçlerini hızlandırıp, kamyonlara yükledikleri hayvanlarıyla mezra ve köylere indi. Bölgede kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, yağışın etkisini sürdüreceği belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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