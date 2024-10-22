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        Rize'de heyelanda kayan toprağın önünü tıkadığı derede temizlik çalışması

        RİZE'de sağanak sonrası kentte birçok noktada yaşanan heyelanlara ilişkin hasar tespit çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 16:10 Güncelleme: 22.10.2024 - 16:15
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        Rize'de heyelanda kayan toprağın önünü tıkadığı derede temizlik çalışması
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        RİZE'de sağanak sonrası kentte birçok noktada yaşanan heyelanlara ilişkin hasar tespit çalışması başlatıldı. Çayeli ilçesinde 2 evin toprak altına kalıp, dere yatağında gölleşmenin oluştuğu Derecik köyünde ekipler temizlik çalışması yapıyor.

        İlçede önceki gece boyu süren sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle ilçeye bağlı Büyükköy beldesi Derecik köyünde heyelan meydana geldi. Heyelanda boş 2 katlı 2 ev, dik yamaçtan kayan toprağın altında kaldı. Dere yatağını kapatan toprak nedeniyle gölleşme oluştu. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD görevlileri, alanda güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Heyelan nedeniyle yolu kapanan köye farklı güzergahlardan ulaşım sağlanıyor.

        AFET BÖLGESİNDEKİ EVDEN SON ANDA ÇIKMIŞ

        Derecik köyündeki heyelanda toprak altına kalan boş 2 evin, ilçede 15 Temmuz 2021’de meydana gelen heyelan sonrası afet bölgesi kapsamına alınıp, tahliye edildiği ortaya çıktı. Sabah erken saatlerde yaşanan heyelan sonucu bölgede riskli 3 ev tahliye edilirken, toprak altında kalan evlerden Mustafa Ofluoğlu’na ait 2 katlı evde bir kişinin bulunduğu, sağanağın şiddetini arttırması sonrası heyelandan bir süre önce çıktığı öğrenildi.

        40 KİLOGRAMI AŞKIN YAĞIŞ DÜŞMÜŞ

        Rize’nin Çayeli ilçesinde etkili sağanak sonrası yamaç arazide 2 evin toprak altında kaldığı Büyükköy beldesine bağlı Dereiçi köyünde son 24 saatte metrekareye 40 kilogramı aşkın yağış düştüğü belirlendi. Yağışların sürdüğü kent geneli, metrekareye ortalama 80 kilogram yağış alırken, Çayeli'nde heyelan sonucu toprağa gömülen 2 evin, afet öncesi son haline ilişkin fotoğrafı da ortaya çıktı.

        12 EV TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

        Bölgede aralıklarla şiddetini arttıran yağmur, ekiplerin çalışmalarını etkiledi. Meydana gelen heyelanlar sonrası bölgede 12 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Sağanağın sabah saatlerinde etkisini kaybettiği bölgede, hasar tespit çalışmaları sürüyor.

        Heyelan sonrası ulaşıma kapanan Derecik köyüne alternatif yollarla ulaşım sağlanırken, toprak kütlesi nedeniyle gölleşme oluşan derede ekipler tahliye ve temizlik çalışması başlattı. Ekiplerin çalışmalarını yanı sıra heyelan meydana gelen yamaçta köylüler, risk oluşturan ağaçları kendi imkanları ile kesiyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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