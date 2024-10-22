Rize'de heyelanda kayan toprağın önünü tıkadığı derede temizlik çalışması

Heyelan sonrası ulaşıma kapanan Derecik köyüne alternatif yollarla ulaşım sağlanırken, toprak kütlesi nedeniyle gölleşme oluşan derede ekipler tahliye ve temizlik çalışması başlattı. Ekiplerin çalışmalarını yanı sıra heyelan meydana gelen yamaçta köylüler, risk oluşturan ağaçları kendi imkanları ile kesiyor.

Derecik köyündeki heyelanda toprak altına kalan boş 2 evin, ilçede 15 Temmuz 2021’de meydana gelen heyelan sonrası afet bölgesi kapsamına alınıp, tahliye edildiği ortaya çıktı. Sabah erken saatlerde yaşanan heyelan sonucu bölgede riskli 3 ev tahliye edilirken, toprak altında kalan evlerden Mustafa Ofluoğlu’na ait 2 katlı evde bir kişinin bulunduğu, sağanağın şiddetini arttırması sonrası heyelandan bir süre önce çıktığı öğrenildi.

RİZE'de sağanak sonrası kentte birçok noktada yaşanan heyelanlara ilişkin hasar tespit çalışması başlatıldı. Çayeli ilçesinde 2 evin toprak altına kalıp, dere yatağında gölleşmenin oluştuğu Derecik köyünde ekipler temizlik çalışması yapıyor.

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