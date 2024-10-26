Rize'de heyelanın önünü kapattığı derede su seviyesi yola ulaştı (2)

Rize'de etkili olan sağanak, birçok noktada irili ufaklı heyelanlara neden oldu. Sağanak sonrası Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesi Çamlıca Mahallesi'nde yamaçtan akan toprak, köy yolunu ulaşıma kapattı. Dik araziden kopan irili ufaklı, taş-toprak ve ağaçlar yola akarken, köylüler tedbir amaçlı yola toprak dökerek önlem aldı. Yağışın şiddetini arttırdığı bölgede, heyelan DHA kamerasına yansıdı. Görüntülerde; yamaçtan kopan toprak kütlelerinin yola akması anbean kaydedildi.

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