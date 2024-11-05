Çaykur Rizesporlu Papanikolaou: Trabzonspor maçına kazanmak için çıkacağız

ÇAYKUR Rizesporlu orta saha oyuncusu Giannis Papanikolaou, "Derbiler her zaman farklı karakterde maçlar olmuştur. Bu maça daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bulunduğumuz konum için daha çok çalışmamız gerekiyor. Karşılaşmaya kazanmak için çıkacağız" dedi.

Süper Lig'in 12'nci haftasında evinde Trabzonspor'u konuk edecek olan Çaykur Rizespor maç hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde başladı. Antrenman öncesi yeşil-mavili ekibin orta saha oyuncusu Giannis Papanikolaou antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Performansını değerlendiren Yunan oyuncu Giannis Papanikolaou, "Bugüne kadar gösterdiğim performans aşağı yukarı benim saha içindeki kimliğimi yansıtıyor. Şu ana kadar hiç kimse yüzde yüzümü vermediğimi söyleyemez diye düşünüyorum. Ben her karşılaşmaya aynı odakla ve aynı istekle hazırlanıp çıkıyorum. Benim gibi takımdakilerin de performansını yükseltmesi ve geliştirmesi gerektiği bir gerçek" diye konuştu.