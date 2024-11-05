Rize'de heyelan; Karadeniz Sahil Yolu tek yönlü ulaşıma kapandı; 3 araçta hasar oluştu

Rize’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu’nun 14’üncü kilometresinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan akan irili ufaklı kaya ve toprak kütlesi nedeniyle Rize- Artvin istikameti tek yönlü ulaşıma kapandı. Heyelan anında yoldan geçen 3 otomobilde taş çarpması sonrası maddi hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis ve iş makinesi ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler güvenlik önlemi alırken, karayolları ekipleri yolda temizlik çalışması başlattı. Heyelanda hasar gören araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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