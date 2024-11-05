Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de heyelan; Karadeniz Sahil Yolu tek yönlü ulaşıma kapandı; 3 araçta hasar oluştu

        RİZE'nin Ardeşen ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 21:21 Güncelleme: 05.11.2024 - 21:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de heyelan; Karadeniz Sahil Yolu tek yönlü ulaşıma kapandı; 3 araçta hasar oluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        RİZE’nin Ardeşen ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu’nda heyelan meydana geldi. Yamaçtan akan toprak ve kaya parçaları nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, taşların çarptığı 3 araçta maddi hasar oluştu.

        Rize’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu’nun 14’üncü kilometresinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan akan irili ufaklı kaya ve toprak kütlesi nedeniyle Rize- Artvin istikameti tek yönlü ulaşıma kapandı. Heyelan anında yoldan geçen 3 otomobilde taş çarpması sonrası maddi hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis ve iş makinesi ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler güvenlik önlemi alırken, karayolları ekipleri yolda temizlik çalışması başlattı. Heyelanda hasar gören araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump oyunu kullandı
        Trump oyunu kullandı
        ABD'de son durum nedir?
        ABD'de son durum nedir?
        ABD seçimi piyasaları ve Türk ekonomisini nasıl etkiler?
        ABD seçimi piyasaları ve Türk ekonomisini nasıl etkiler?
        Dev maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Dev maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Kırgızistan ile 19 anlaşma
        Kırgızistan ile 19 anlaşma
        Adım adım ABD seçimleri
        Adım adım ABD seçimleri
        Merkez Bankası'ndan 'kompozisyon' vurgusu
        Merkez Bankası'ndan 'kompozisyon' vurgusu
        Ayrılık açıklaması
        Ayrılık açıklaması
        Tottenham’a özel plan
        Tottenham’a özel plan
        Bakan Işıkhan Habertürk'e konuştu
        Bakan Işıkhan Habertürk'e konuştu
        5 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        5 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        "Bize bir transfer dönemi daha lazım"
        "Bize bir transfer dönemi daha lazım"
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Kasımpaşa'nın 18'lik yıldızı: Yasin Özcan!
        Kasımpaşa'nın 18'lik yıldızı: Yasin Özcan!
        "Sözümün arkasındayım"
        "Sözümün arkasındayım"
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"

        Benzer Haberler

        Rize'de heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Artvin yönü ulaşıma kapa...
        Rize'de heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Artvin yönü ulaşıma kapa...
        Rize Valiliğinden yaylacılara "kış mevsimi" uyarısı
        Rize Valiliğinden yaylacılara "kış mevsimi" uyarısı
        Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un "Ayder" rengi Rize'de tanıtılıyor
        Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un "Ayder" rengi Rize'de tanıtılıyor
        Çaykur Rizesporlu Papanikolaou: Trabzonspor maçına kazanmak için çıkacağız
        Çaykur Rizesporlu Papanikolaou: Trabzonspor maçına kazanmak için çıkacağız
        Çaykur Rizesporlu Papanikolaou, Trabzonspor maçı öncesi değerlendirmede bul...
        Çaykur Rizesporlu Papanikolaou, Trabzonspor maçı öncesi değerlendirmede bul...
        Rize'de çay bahçesine devrilen araçta maddi hasar oluştu
        Rize'de çay bahçesine devrilen araçta maddi hasar oluştu