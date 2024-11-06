Ayder Yaylası'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Doğu Karadeniz'de soğuk hava etkili oluyor. Kent merkezine yer yer sağanak görülürken, Çamlıhemşin ilçesinin özellikle yüksek kesimlerine kar yağdı. İlçenin dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu. Kar yağışı, bölgede aralıklarla etkili oluyor.

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