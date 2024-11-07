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        Togg'un yeni rengi 'Ayder', Rize'de görücüye çıktı

        RİZE'de Togg T10x modelinin yeni rengi 'Ayder' kent merkezindeki alışveriş merkezinde sergilenmeye başlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 15:18 Güncelleme: 07.11.2024 - 15:20
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        Togg'un yeni rengi 'Ayder', Rize'de görücüye çıktı
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        RİZE’de Togg T10x modelinin yeni rengi ‘Ayder’ kent merkezindeki alışveriş merkezinde sergilenmeye başlandı. Togg, teknolojisinin yanı sıra rengiyle de Rizelilerin beğenisini kazandı.

        Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, 'Türkiye’nin Renkleri'ni kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. T10X’in dış renklerinde Türkiye’nin etkileyici güzelliklerinden ilhamla 'Anadolu', 'Gemlik', 'Oltu', 'Kula', 'Kapadokya' ve 'Pamukkale' renklerini kullanan Togg, 7'nci renk olarak 'Ayder' yeşilini T10X ile buluşturdu. Yeni rengi ile Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde reklam filmiyle tanıtılan Togg, kent merkezindeki alışveriş merkezi önünde sergilenip, Rizelilerle buluştu. Togg, teknolojisinin yanı sıra Ayder rengi ile Rizelilerin beğenisini kazandı.

        ‘RİZE’Yİ YANSITIYOR’

        Togg'un yeni rengini inceleyen Recep Topal, "Togg’u daha öncesinde de beğeniyorduk. Yeni rengi ile daha güzel oldu; Rize’yi yansıtıyor. Bence çok başarılı. Daha önce de inceleme fırsatım olmuştu. Bu rengini de merak ediyorduk, geldik gördük. Çok güzel olmuş yapanların eline sağlık” dedi.

        ‘YENİ RENGİNE BAYILDIM’

        Yeni rengi çok beğendiğini söyleyen Güzide Türk, “Bu renk çok güzel. Çok beğeniyorum. Hatta eşim bana diyor ki, Togg alayım sana. Biz yurt dışında yaşıyoruz, Togg’u seviyorum. Togg’un özelliği Türkiye’mizin yaptığı ilk arabalardan. Burada inceleme fırsatı buldum. Yeni rengine bayıldım. Çok güzel olmuş. Eşime alırsak bundan alırım diyorum" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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