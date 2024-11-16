Bakan Işıkhan: Türkiye'de çeyrek asırda çok büyük başarılara imza attık

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "AK Parti olarak Türkiye’de çeyrek asırda çok büyük başarılara imza attık. Yapılamaz denilen, imkansız olarak görülen ne varsa yaptık. Ancak hala, 'Biz kirleteceğiz, siz temizleyeceksiniz' diyen sözde halk partilerinin aymazlığına ne yazık ki bir çare bulamadık" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir dizi ziyaretler için Rize'ye geldi. Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Rize Merkez İlçe 8'inci Olağan Kongresi'ne katılan Bakan Işıkhan, partililere seslendi. Bakan Işıkhan, "Şunu çok iyi biliyoruz ki, halkı tanımayan halkın teveccühünü kazanamaz. Halka hizmet etmeyen, halkın yönetimine talip olamaz. Milletin bağrından çıkmayan hiçbir hareket, milli iradeye sahip çıkamaz. Milli irade demek ileri demokrasi, gelişim, kalkınma demek. Bu anlayışla başta Rize olmak üzere 81 ilimizin tamamını en ücra köşelerine varıncaya kadar eserlerle, yatırımlarla donattık. Bu kalkınma hamlesinden payını almayan hiçbir ilimiz, hiçbir ilçemiz kalmadı hamdolsun. Vurgun ve borç siyasetiyle günü kurtarma derdinde olan belediyelerin yönetemediği şehirlerimiz dahi bu yatırımlardan nasibini aldı, almaya devam ediyor" diye konuştu.

'ÇÖZÜLEMEZ DENİLEN HER SORUNU ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK' Bakan Işıkhan, yapılan çalışmalara değindiği konuşmasında, "Değerli kardeşlerim, AK Parti olarak Türkiye’de çeyrek asırda çok büyük başarılara imza attık. Yapılamaz denilen, imkansız olarak görülen ne varsa yaptık, çözülemez denilen her sorunu er ya da geç çözüme kavuşturduk. Ancak, hala; 'Biz kirleteceğiz, siz temizleyeceksiniz' diyen sözde halk partilerinin aymazlığına ne yazık ki bir çare bulamadık. Vatandaşlarımızın hayat garantisi olan SGK’ya milyarlarca borcu olmasına rağmen, milli servetimizi şuursuzca çarçur eden, konserler aracılığıyla kaynak transferi yapan zihniyete hala çare bulamadık. Halkın yararına herhangi bir faaliyet şöyle dursun, vatan, millet düşmanlığını, siyaset sanan muhalefet anlayışına hala bir çözüm bulamadık maalesef. Biz her gün yeni bir eserle, yeni bir icraatla, ülkemize hakkı olan itibarı geri kazandırma çabası içerisindeyken, birileri terörle, kaosla ülkemizin hedeflerine emin adımlarla yürüyüşünü yavaşlatma derdinde” ifadelerini kullandı.