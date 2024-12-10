Şehit Teğmen Kalyoncu'nun cenazesi, Rize'ye getirildi

ISPARTA'dadüşen helikopterde şehit olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun (25) cenazesi, askeri uçakla memleketi Rize'ye getirildi.

Isparta'da askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu şehit olan 6 askerden Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun cenazesi, askeri uçakla Isparta'dan Rize'ye getirildi. Şehit Kalyoncu için Rize-Artvin Havalimanı'nda karşılaşama töreni düzenlendi. Törene şehidin yakınları ve Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Milletvekili Muhammed Avcı, polis, askerler ve çok sayıda kişi katıldı. Askerler tarafından uçaktan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, yapılan duaların ardından omuzlarda cenaze aracına taşındı. Şehit Kalyoncu'nun cenazesi, helallik alınması için Çayeli ilçesine uğurlandı. Şehit Kalyoncu, ikindi vakti kılınacak namazın ardından Çayeli'nde toprağa verilecek.