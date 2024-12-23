Heyelanlı yamaca riskli 'kestirme patika'

RİZE'nin Çayeli ilçesinde 2 ay önce tedbir amaçlı boşaltılan 2 evin toprak altında kaldığı heyelanda, yolları kapanan Derecik köyü halkı bir araya gelip, evlerine daha kısa yoldan ulaşmak için heyelanlı dik yamaçta patika yol açma çalışması başlattı. Yeni heyelan riskine rağmen çalışmalarını sürdüren köylüler, kazma ve küreklerle açtıkları patika ile yaklaşık 10 kilometrelik yolu kısaltmayı amaçladıklarını söyledi.

İlçenin Büyükköy beldesine bağlı Derecik köyünde 21 Ekim'de şiddetli sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Heyelanda daha önce tedbir amaçlı boşaltılan 2 katlı 2 ev, dik yamaçtan kayan toprağın altında kaldı. Dere yatağına akan toprak nedeniyle bölgede gölleşme oluşurken, hasar gören köy yolu, ulaşıma kapandı. 24 saatte metrekareye yaklaşık 50 kilogram yağış düştüğü belirlenen bölgede, ekipler inceleme, hasar tespiti ve heyelan temizleme çalışması başlattı.

Heyelan nedeniyle yolu kapanan ve farklı güzergahdan köylerine ulaşım sağlayan yöre halkı, bir araya gelerek evlerine daha kısa yoldan gitmek amacıyla toprağın kaydığı dik yamaçta patika yol açmak için çalışma başlattı. Yeni heyelan riskine rağmen çalışmalarını sürdüren Müreli Mahallesi'nde yaşayanlar, kazma ve küreklerle açtıkları patika ile yaklaşık 10 kilometrelik yolu 500 metre mesafeye düşürmeyi hedeflediklerini söyledi.