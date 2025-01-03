Çaykur Rizespor- Beşiktaş: 1-1

65’inci dakikada Çaykur Rizespor’da Ghezzal’ın sol kanatan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasına havadan gönderdiği topa yükselip kafa ile vuran Alikulov’un şutunu kaleci Mert çeldi. Oyun alanına dönen top daha sonra taca çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.